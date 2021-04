Những cô gái nặng hơn 200 kg nổi tiếng sau game show về giảm cân

My 600-lb Life - show truyền hình thực tế của Mỹ ghi lại quá trình giảm cân đáng kinh ngạc của người tham gia là một trong những game show nhận được sự quan tâm lớn của khán giả thế giới. My 600-lb Life ra mắt năm 2012, từ đó, có không ít người đã cải thiện được chất lượng cuộc sống sau khi trải qua ca phẫu thuật giảm cân. Theo thống kê từ The List, Melissa Morris là một trong số đó. Vì quá mập, Melissa Morris từng gặp khó khăn trong việc làm mẹ. Tuy nhiên, nhờ giảm cân, cô được thực hiện thiên chức và hiện là mẹ của ba bé.