Những cô gái làm việc ở nơi lạnh nhất thế giới

Ai muốn tới làm ở Port Lockroy (Nam Cực) đều được cảnh báo đây là "công việc không hấp dẫn". Nhân viên sẽ thiếu nước sinh hoạt, Internet cũng như sóng điện thoại trong 5 tháng.

Trong số khoảng 70 căn cứ và trạm nghiên cứu tại Nam Cực, Port Lockroy là nơi hiếm hoi mở cửa cho khách tham quan, theo CNN.

Đây là cơ sở nghiên cứu khoa học, kiêm bưu điện, bảo tàng và cửa hàng quà lưu niệm, nằm trên quần đảo Palmer ở phía tây của bán đảo Nam Cực, có kích thước bằng một sân bóng đá.

Nơi này hiện trở thành một trong những điểm hút khách nhất tại Nam Cực. Là một trong những vùng khô và lạnh nhất trên trái đất, địa điểm này còn là khu vực sinh sống của hơn 1.000 con chim cánh cụt Gentoo.

Theo nghiên cứu công bố của Viện Hải dương học Woods Hole, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bắc Cực là -40 độ C vào mùa đông và 0 độ C vào mùa hè. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình của Nam Cực thấp hơn nhiều, ở mức -60 độ C vào mùa đông và -28,2 độ C vào mùa hè.

Tỷ lệ trúng tuyển 1/1.000

Hàng năm, Ủy ban Di sản Nam Cực của Vương quốc Anh sẽ thuê 4 nhân viên đến sống ở Port Lockroy từ tháng 11 năm trước tới tháng 3 tháng sau. Tùy vào vai trò cụ thể, mức lương có thể dao động 1.600- 2.300 USD /tháng.

Nhóm 4 người phụ nữ có 5 tháng làm việc tại nơi dưới 0 độ C. Ảnh: CNN.

Năm nay, nhóm người được chọn cho công việc đặc biệt gồm: Lucy Bruzzone, quản lý cơ sở, Mairi Hilton, chuyên viên giám sát động vật hoang dã, Natalie Corbett, quản lý cửa hàng quà lưu niệm và Clare Ballantyne, quản lý bưu điện.

4 người phụ nữ được chọn từ 4.000 ứng viên tham gia ứng tuyển sau thời gian dịch bệnh Covid-19, tương ứng với tỷ lệ cạnh tranh 1/1.000. Nhiệm vụ chính của họ là vận hành và bảo trì cho cơ sở.

Trước khi di chuyển đến Nam Cực, nhóm 4 người trải qua khóa huấn luyện ở Anh, rồi đi hơn 12.800 km bằng máy bay và thuyền, từ Bắc tới Nam bán cầu để đến được địa điểm làm việc.

Hải quân Hoàng gia Anh là đơn vị hỗ trợ họ vượt biển, đồng thời giúp dọn lớp tuyết dày nhiều mét bao phủ cơ sở Port Lockroy.

Một trong những nhiệm vụ chính khác của cả đội là đếm chính xác số lượng chim cánh cụt, cặp sinh sản, xác định vị trí tổ, trứng và chim con mới nở. Dữ liệu khoa học mà họ thu thập về mô hình sinh sản của loài Gentoo là một phần trong nghiên cứu đã kéo dài hàng thập kỷ về Nam Cực.

"Chim cánh cụt có mặt ở khắp nơi trên hòn đảo", Ballantyne miêu tả.

5 tháng thiếu nước, không Internet

Trong 5 tháng, 4 người phụ nữ sẽ ở chung một phòng ngủ. Điều kiện sinh hoạt khá thiếu thốn: không có nước máy, không có Internet và rất ít thời gian rảnh rỗi. Họ chỉ có một ngày nghỉ 2 tuần/lần.

Vicky Inglis, điều phối viên hoạt động thực địa của Ủy ban Di sản Nam Cực (AHT) thuộc Vương quốc Anh, cho biết: “Đó là một trải nghiệm rất thử thách”. Nữ chuyên gia giải thích, nhóm 4 người ở Port Lockroy phải “sống chồng lên nhau, không có nơi nào riêng tư”.

Bưu điện "chim cánh cụt" trở thành một trong những điểm hút khách nhất tại Port Lockroy. Ảnh: CNN.

Thực phẩm phần lớn được đóng hộp hoặc sấy khô, ngoại trừ những thức ăn được lấy từ các tàu du lịch ghé thăm. Những con tàu thám hiểm này, thường là thuyền nhỏ chở 200 hành khách, còn mang theo nước nóng.

Camilla Nichol, Giám đốc điều hành của quỹ, cho biết: “Khi nói đến việc lựa chọn ứng viên, chúng tôi không thể tuân theo một công thức cố định nào. Khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề nhanh chóng được ưu tiên. Ngoài ra, tinh thần thoải mái, vui vẻ, có thể chấp nhận điều kiện sống ở nơi hẻo lánh được đề cao.

Đến một lục địa ít người chạm tới khiến Nichol nhận ra trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc nó.

Nichol nói: “Nam Cực không giống bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Quy mô nơi này quá rộng lớn, vẫn còn nguyên sơ và không khí rất trong lành. Đột nhiên, bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới”.

Kể từ năm 1944, khi căn cứ Nam Cực cố định đầu tiên của Vương quốc Anh được thành lập tại đây, nó trở thành địa điểm làm việc cho các nhà thám hiểm, nhà khoa học và thu hút khách du lịch trong những năm gần đây.

Trong năm 2022, gần 16.000 du khách từ hơn 200 con tàu đi qua, biến đây trở thành một trong những địa điểm nhộn nhịp nhất ở “lục địa băng giá”.