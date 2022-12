Những chuyến bay của Elon Musk tiếp tục bị theo dõi

Jack Sweeney, sinh viên năm hai Đại học Trung tâm Florida (Mỹ), trở nên nổi tiếng với tài khoản Twitter chuyên theo dõi máy bay riêng của Elon Musk.

Ngay sau khi bị đình chỉ vì cáo buộc vi phạm quyền riêng tư, Sweeney lại tiếp tục hoạt động dưới tên người dùng mới, Insider đưa tin.

Chàng trai 20 tuổi bắt đầu theo dõi chuyên cơ của Elon Musk từ năm 2020 với lý do “quá hâm mộ”. Nhờ 2 năm liên tục đăng lộ trình bay, anh thu hút hơn 500.000 người theo dõi trung thành.

Trong một cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times hôm 20/12, Sweeney tỏ thái độ không lo ngại trước các mối đe dọa pháp lý từ tỷ phú. Anh tin rằng mình có quyền công bố vị trí của chiếc Gulfstream chính của ông Musk và các máy bay tư nhân khác của ông.

Sinh viên này thừa nhận đã theo dõi máy bay riêng của nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm Kim Kardashian và Taylor Swift.

Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng thông tin của chúng vốn có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng qua các bức ảnh của paparazzi và tài khoản mạng xã hội của chính họ.

“Tôi sẽ tiếp tục cập nhật lịch bay của Musk, nhưng với độ trễ 24 giờ đồng hồ. Các bài đăng sẽ ở chế độ thủ công chứ chưa thể tự động hóa. Một lần nữa, động thái này chỉ để bày tỏ sự yêu quý của tôi đối với ông ấy và chúng hoàn toàn vô hại”, Sweeney nói.

Tuy nhiên, Elon Musk lại không nghĩ như vậy. CEO Twitter, người đã đề nghị trả tiền cho Sweeney để gỡ bỏ tài khoản cũ, gọi thanh niên là “kẻ theo dõi điên rồ”. Ông chỉ trích nam sinh viên vì cố tìm cách theo dõi ô tô chở con trai 2 tuổi của mình.

“Bất kỳ tài khoản nào phát tán hoặc đánh cắp thông tin vị trí theo thời gian thực của bất kỳ ai sẽ bị đình chỉ, vì đó là hành vi vi phạm an toàn. Đăng tải thông tin di chuyển riêng tư, dù có độ trễ nhất định, luôn ảnh hưởng đến an toàn của người khác”, Elon Musk viết trên Twitter hồi 15/12.

Ngay lập tức, Twitter cũng công bố chính sách mới: cấm đăng vị trí trực tiếp của cá nhân trong hầu hết trường hợp. Đồng thời, nền tảng sẽ xóa các tweet, cũng như đình chỉ mọi tài khoản cố tình vi phạm.

Trong khi đó, Ben Wizner, Giám đốc dự án ngôn ngữ, quyền riêng tư và công nghệ Liên đoàn tự do dân sự Mỹ, khẳng định thông tin bay của người đó được coi là công khai. Bởi chúng cần hoạt động dựa vào các cơ sở hạ tầng công cộng, chẳng hạn như tháp kiểm soát không lưu.

“Tôi chưa bao giờ thấy ai thành công trong việc tuyên bố rằng đây là thông tin mật”, Wizner nói với Los Angeles Times.

Hiện tại, Twitter vẫn chưa lên tiếng thêm về quyết định này.

