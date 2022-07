Những chuyên án nghẹt thở qua lời kể Cảnh sát đặc nhiệm

Bài toán khó đặt ra cho Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 khi phải giải cứu nạn nhân bắt cóc an toàn, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Ngày 15/4/2001, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 1 đang tập trung cao độ bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng thì bất ngờ nhận được thông tin, tại xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc xảy ra vụ bắt cóc con tin gây xôn xao dư luận. Một bài toán khó đặt ra cho đơn vị, làm sao giải cứu an toàn cho nạn nhân, đối tượng, vừa bảo toàn lực lượng, nhanh chóng ổn định tình hình?

Cuộc giải cứu chớp nhoáng

Đối tượng bắt cóc khi ấy rất manh động, sau khi bị phát hiện trộm cắp tài sản dùng dao khống chế, bắt cóc bé trai 12 tuổi, con chủ nhà, yêu cầu nộp số tiền lớn nếu không sẽ sát hại cháu bé. Mặc cho người nhà van xin, đối tượng vẫn nhốt cháu vào nhà vệ sinh, tiếp tục ra yêu sách. Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt vận động và bố trí kế hoạch giải cứu, nhưng đối tượng cắt ngón chân cháu bé ném ra ngoài rồi gào thét yêu cầu gia đình nộp tiền và cung cấp phương tiện chạy trốn.

Con dao trên tay đối tượng luôn kề cổ nạn nhân, khiến gia đình hoang mang, lo sợ. Tình thế trở nên căng thẳng và tính mạng cháu bé đang bị đe dọa từng phút.

Nhận được lệnh điều động của lãnh đạo cấp trên, Tiểu đoàn CSĐN số 1 đã hành quân và có mặt tại nơi đối tượng đang giam giữ cháu bé. Tiểu đoàn nhanh chóng triển khai phương án, một tổ vừa động viên, giải thích để đối tượng mất cảnh giác; đồng thời, lực lượng gồm 20 đồng chí chia thành nhiều mũi, bí mật áp sát. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, các mũi công tác đồng loạt lao vào tước vũ khí, trấn áp, bắt gọn đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn chỉ trong vòng 2 phút.

"Lúc đó, sau 7 tiếng đồng hồ căng thẳng, người nhà cháu bé cũng lao vào ôm chầm lấy các chiến sĩ CSĐN, òa khóc không nói nên lời", Trung tá Phạm Mạnh Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 1 kể, anh không trực tiếp tham gia chuyên án này nhưng ký ức về những chiến công ban đầu ấy vẫn được các thế hệ CBCS Tiểu đoàn chia sẻ, lưu truyền cho tới tận bây giờ.

Là đơn vị vũ trang tập trung, đặc biệt, tinh nhuệ, cơ động chiến đấu nhanh, trực tiếp đối mặt với hiểm nguy trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, có thể gọi CSĐN là một trong những lực lượng mũi nhọn nhất trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã trực tiếp tham gia phối hợp đấu tranh hàng trăm vụ án lớn, bắt hàng nghìn đối tượng tội phạm nguy hiểm, giải cứu con tin đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tham mưu đề xuất, xây dựng nhiều phương án bảo vệ an ninh, an toàn các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các sự kiện, hội nghị lớn của quốc tế và Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, không để xảy ra sơ suất.

Tập kích ổ nhóm buôn lậu lúc nửa đêm

Còn nhớ, năm 2013, tình hình buôn lậu qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, TP Móng Cái, Quảng Ninh diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng ngang nhiên vận chuyển hàng lậu, trốn thuế qua lại biên giới. Cầm đầu băng nhóm là Hà Tuấn Dũng (Dũng "mặt sắt") chỉ huy hàng trăm đàn em chuẩn bị chuyển một lô hàng "khủng" sang bên kia biên giới tiêu thụ, gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng tiền thuế.

Là đơn vị được phân công phối hợp triệt phá băng nhóm này, Tiểu đoàn CSĐN số 1 đã huy động 55 CBCS có kinh nghiệm, được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ lên đường làm nhiệm vụ. Thiếu tá Vũ Đình Lập, Phó Tiểu đoàn trưởng cho biết, quá trình trinh sát, nắm tình hình địa bàn gặp nhiều khó khăn khi phải rong ruổi hàng chục ngày khắp các tuyến đường. Trong khi các đối tượng rất cảnh giác, có nhiều mối quan hệ, nắm thông tin nhanh, liên tục gây khó khăn cho công tác trinh sát.

Theo kế hoạch, mũi thứ nhất gồm 30 đồng chí sử dụng 2 xe tải chạy thẳng từ điểm ém quân đến cửa khẩu để khống chế các đối tượng. Mũi thứ 2 cơ động trên xe máy và ôtô 7 chỗ từ điểm ém quân, men theo bờ suối, chặn đường vận chuyển của các xe lậu. "Tình huống bất ngờ trời mưa to khiến nước sông dâng cao đã đẩy tôi và các chiến sĩ trôi mấy chục mét trong đêm tối; nhiều đồng chí phải vật lộn với dòng nước chảy xiết để bảo vệ vũ khí, phương tiện, tìm cách bơi vào bờ, kịp thời triển khai phương án tác chiến", Thiếu tá Vũ Đình Lập chia sẻ.

Dũng "mặt sắt" hết sức ranh ma, đã "đánh hơi" được sự có mặt của lực lượng chức năng, chỉ đạo đàn em tìm mọi cách hạn chế các phương tiện lưu thông lên cửa khẩu để các xe chở hàng lậu qua biên giới.

"Tình thế phát sinh ngoài dự kiến, nếu để các đối tượng chèn ép rất dễ xảy ra tai nạn, hậu quả sẽ khó lường, nhưng nếu chậm tiến độ, mọi kế hoạch cũng thất bại. Chỉ huy đơn vị cho xe lùi lại, khi xe của đối tượng cách một khoảng nhất định, thì lệnh cho toàn bộ lực lượng chạy bộ, bí mật vượt lên đầu xe các đối tượng, ra hiệu lệnh dừng xe và trưng dụng chính xe của đối tượng (xe tải, xe 7 chỗ) chở lực lượng của ta khẩn trương áp sát cửa khẩu. Lực lượng còn lại tiếp tục áp sát xe của đối tượng tiến dần đến cửa khẩu", Thiếu tá Ninh Công Trình, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn CSĐN số 1 kể.

Đúng 23h ngày 5/5/2013, toàn bộ lực lượng đã áp sát cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồng loạt tấn công phong tỏa, khống chế 147 đối tượng trong đường dây buôn lậu qua biên giới. Nhanh chóng phân loại các đối tượng cốt cán, cầm đầu, Ban chuyên án bắt giữ 14 đối tượng, trong đó 2 đối tượng người Trung Quốc, thu 36 ôtô hạng sang (Mercedes, BMW, Audi…). Khám xét Công ty Tuấn Đông của Dũng "mặt sắt" và nhà riêng đối tượng, lực lượng chức năng thu được 568 động vật quý hiếm có trọng lượng 1.249kg. Ngay trong đêm, Tiểu đoàn CSĐN số 1 đã áp tải toàn bộ đối tượng và tang vật về để Ban chuyên án xử lý theo quy định của pháp luật.

Góp sức trong việc phá các đại án

Trên mặt trận nóng bỏng chống tội phạm, Tiểu đoàn CSĐN số 1 còn trực tiếp phối hợp, tham gia đấu tranh hàng trăm vụ án lớn, bắt hàng nghìn đối tượng tội phạm nguy hiểm, như các chuyên án đấu tranh, triệt phá, truy bắt các đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam tại địa bàn Sơn La; tham gia giải cứu cháu bé người Nhật tại Hà Nội; giải quyết vụ tụ tập gây rối, đòi thành lập Vương quốc Mông tại Mường Nhé (Điện Biên), vụ gây rối tại Hưng Yên, Bình Thuận; tham gia triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động dọc tuyến sông thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội; tăng cường cho Cục Cảnh sát hình sự triệt phá nhiều băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc lớn trên địa bàn Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Kạn.

Gần đây là tham gia hỗ trợ Cục Cảnh sát Kinh tế bắt, canh giữ, giám sát, phục vụ khám xét, dẫn giải các đối tượng cầm đầu các "đại án", như bắt giữ Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt.

Trong các chuyên án tham gia, Tiểu đoàn CSĐN số 1 đều giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng phương án tác chiến, triển khai biện pháp vũ trang, huy động vũ khí trang bị, biện pháp nghiệp vụ, không quản ngại gian khổ, hy sinh tính mạng, trực tiếp đấu tranh với các đối tượng tội phạm manh động nguy hiểm.

"Thực tế khi triển khai, nếu chỉ có Công an địa phương và Cục nghiệp vụ sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm an toàn cho các lực lượng. Sau mỗi chuyên án thành công, chúng tôi cũng tự đúc rút bài học kinh nghiệm cho mình, để mỗi lần ra quân là sẵn sàng hoàn thành tốt", Trung tá Phạm Mạnh Cường cho hay.