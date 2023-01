Những chú mèo giàu nhất thế giới

Olivia Benson , một trong 3 mèo cưng của nữ ca sĩ Taylor Swift, hiện là chú mèo giàu thứ 3 thế giới, theo đánh giá của chuyên trang về mức độ nổi tiếng của thú cưng The Pet Rich List. Tên của nó được đặt theo tên nhân vật Olivia Benson trong bộ phim truyền hình "Law & Order: SVU". Ảnh: @taylorswift.

Chú mèo này từng xuất hiện trong nhiều MV nổi tiếng của ngôi sao người Mỹ như "Blank Space", "Me", đồng thời góp mặt trong nhiều quảng cáo cho các thương hiệu đình đám. Những công việc trên đã giúp Olivia kiếm bộn tiền. Ước tính, chú mèo này sở hữu khối tài sản 97 triệu USD . Ảnh: @taylorswift.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.