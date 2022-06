Những chủ đầu tư liên quan dự án sai phạm ở đường Lê Văn Lương

Nhiều dự án và công trình vi phạm, phá nát quy hoạch đường Lê Văn Lương, có chủ đầu tư là công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài xác định trách nhiệm thuộc về UBND Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc khi phê duyệt quy hoạch mà không tính toán việc đáp ứng hạ tầng ở hai bên đường Lê Văn Lương, Thanh tra Bộ Xây dựng điểm tên hàng loạt chủ đầu tư liên quan các dự án sai phạm.

Sai phạm ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Theo đó, Tổng công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư dự án tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở Thành An Tower. Với phương án được phê duyệt cuối cùng là 30 tầng, dự án này tăng 25 tầng so với quy hoạch ban đầu.

Bắt đầu thi công cuối năm 2014 và dự kiến hoàn thành đầu năm 2017, nhưng đến nay, dự án này đã đổi tên thành Mahattan Tower và vẫn trong giai đoạn xây dựng, chưa đưa vào sử dụng. Hiện công trình tạm dừng thi công.

Dự án Mahattan Tower do Tổng công ty Thành An làm chủ đầu tư đã tạm dừng thi công sau hơn 5 năm chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Tân.

Đơn vị tiếp theo bị điểm tên là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội làm chủ đầu tư cho dự án khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO hiện là dự án chung cư Handiresco Complex.

Dự án này được xác định đã qua 4 lần điều chỉnh từ đất ở thành văn phòng, thương mại thành hỗn hợp văn phòng, nhà ở và nhà trẻ. Việc điều chỉnh làm tăng tầng cao từ trung bình 6,5 tầng lên 25 tầng khối văn phòng, 27 tầng khối nhà ở, phát sinh tăng dân số 754 người, diện tích tăng thêm 10.794 m2.

Quá trình rà soát, Thanh tra Bộ Xây dựng xác định hai dự án sai phạm liên quan đến bãi đỗ xe, khu dịch vụ, trạm cung cấp nhiên liệu do Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng và Công ty TNHH Phương Đông làm chủ đầu tư. Các dự án này bị điều chỉnh sai thẩm quyền, không thuộc các trường hợp được điều chỉnh.

Trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra, UBND quận Thanh Xuân có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng nộp lại số thu lợi bất hợp pháp từ việc thi công xây dựng công trình không phép, số tiền hơn 5,48 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, đối với sai phạm thuộc dự án khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, thanh tra xác định hai chủ đầu tư liên quan là Vinaconex và Handico6.

Các dự án tại đây như khu công viên giải trí số 1, dự án cải tạo trường tiểu học hoặc nâng cấp trường mầm non bị điều chỉnh cục bộ so với quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Một số dự án được cập nhật trong quy hoạch phân khu không đúng so với thực tế thi công.

Sai phạm thuộc đất quốc phòng

Ngoài ra, đơn vị chức năng chỉ ra một số sai phạm tại dự án trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, nhà trẻ và nhà ở để bán tại ô đất 3.7-C.C (chung cư Hacinco) do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tại dự án này, UBND Hà Nội và Sở Quy hoạch Kiến trúc đã điều chỉnh từ đất công cộng thành phố thành nhà rồi thành hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà cho thuê. Mật độ xây dựng tăng từ 26% lên 52%, tăng tầng cao từ 15 lên 32 tầng, làm tăng thêm dân số khoảng 1.060 người.

Một số dự án khác như Sao Mai Building, HUD TOWER, Golden West cũng bị điều chỉnh làm tăng tầng cao gấp 2-3 lần so với quy hoạch ban đầu. Các dự án này có chủ đầu tư lần lượt là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai, Tổng công ty HUD và Công ty CP Phát triển thương mại Việt Nam.

Một số dự án sai phạm trên trục đường Lê Văn Lương. Đồ họa: Mỹ Hà.

Ngoài ra, 5 dự án được phát hiện sai phạm dù Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ kiểm tra công tác quy hoạch xây dựng cùng một số hồ sơ liên quan do Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cấp.

Các dự án này có chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội; Công ty CP Xây dựng Licogi 19; Công ty CP Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Vneco; Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông số 1.

Với khu vực đường Lê Văn Lương nhưng thuộc địa phận quận Cầu Giấy, Thanh tra Bộ Xây dựng xác định một số dự án sai phạm thuộc vị trí đất quốc phòng là MB Grand Tower do Công ty CP Địa ốc MB làm chủ đầu tư và dự án trụ sở làm việc của Tổng công ty 319.

Trong số các dự án được thanh tra trên tuyến đường Lê Văn Lương, đơn vị chức năng cũng xác định 12 dự án không bố trí cây xanh; 2 dự án bố trí cây xanh, bãi đỗ xe nhưng với diện tích 1.000 m2, đạt tỷ lệ 10%, thiếu khoảng 1.000 m2. Đồng thời, hai dự án đầu tư bãi đỗ xe, cây xanh nhưng tại thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên đường Lê Văn Lương, chủ đầu tư đã cho thi công sai quy hoạch.

Với các dự án sai phạm ở đường Lê Văn Lương, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng cùng UBND quận Cầu Giấy, Thanh Xuân thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra vi phạm tồn tại được nêu trong kết luận.