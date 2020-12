Những chiêu dằn mặt tiểu tam trong 'Lừa em, cưng tiêu rồi'

Tập mới của "Lừa em, cưng tiêu rồi" mô tả bữa tối kịch tích, với những hành động mang đậm chất dằn mặt giữa chính thất Kang Yeo Yoo và nhân tình của ông chồng.

Là bộ K-drama ấn tượng nửa cuối năm 2020, từ những tập đầu ra mắt, Lừa em, cưng tiêu rồi đã gây khiến khán giả chú ý vì những tình tiết trần trụi của chuyện “ăn vụng” trong hôn nhân. Trái ngược với vẻ ngoài đứng đắn và những lời hoa mỹ về gia đình mà ông chồng quốc dân Han Woo Sung (Go Joon) luôn miệng nói với fan, anh ta thực chất là một tay sát gái có hạng, với loạt mánh khóe tinh vi hòng qua mắt người vợ Jang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong).

Thật không may, Yeo Yoo là nữ tiểu thiết gia nhiều năm kinh nghiệm về “lĩnh vực” ngoại tình. Cô thông thuộc từng “đường quyền dối trá” của đám đàn ông lăng nhăng, cộng thêm được trời phú cho giác quan thứ 6 nhạy bén, nên đã nhanh chóng phát hiện chồng mình đang có quan hệ mờ ám với MC Baek Soo Jung (Hong Soo Hyun). Không vội làm toáng lên để mất đi "chất sang" trên mình, cô ngay lập tức chuẩn một bữa tối thịnh soạn, mời tiểu tam đến tận nhà nhằm dằn mặt cặp đôi “ăn vụng”.

Phô trương thanh thế

Là người không bao giờ nấu cơm tối, sự xuất hiện của Yeo Yoo trong bếp ngay lập tức truyền đạt thông điệp “không xong rồi” đến Woo Sung.

Chưa hết, Yeo Yoo còn phô trương thanh thế với chồng mình khi bày la liệt 2 bộ dao to nhỏ trên bàn bếp khi chỉ cần chuẩn bị bữa ăn cho 3 người. Nhìn thấy vợ “dùng dao bầu chặt chim sẻ” thế này, ông chồng nào chẳng hãi hùng.

Bộ đồ nghề "trấn áp tâm lý chồng" được Yeo Yoo bày trên bàn.

Giết gà dọa khỉ

Với một buổi tiệc dùng rượu vang đỏ, thông thường, các món ăn trên bàn sẽ từ thịt đỏ. Tuy nhiên, Yeo Yoo lại chọn một thực đơn bất thường, gồm món cá bơn hwareo-hoe (cá sống thái lát) và thịt vịt. Rõ ràng, đây không phải là lỗi của tổ đạo cụ mà là ẩn ý của Yeo Yoo.

Là nhà văn lắm câu nhiều chữ, Yeo Yoo không những muốn nhắn nhủ với Woo Sung rằng mình đã biết tất cả lời nói dối đầy mâu thuẫn của anh ta, mà còn muốn nhắc ả tiểu tam kia dù có ở trên trời hay dưới bể thì cô cũng “làm lông” được. Không ngần ngại băm thịt, chặt xương, lạng phi-lê cá trước mặt chồng, Yeo Yoo cũng ngầm gửi một lời cảnh cáo người chồng phản bội.

Han Woo Sung xanh mặt nhìn vợ lạng phi-lê cá.

Tay dao miệng cười

Bản thân Yeo Yoo là một người phụ nữ lạnh lùng đến đáng sợ. Trước mặt các fan, cô không hề ngại nói ra lời yêu rợn gáy gửi chồng: “Nếu anh không muốn bị tìm thấy khi đã chết thì làm chồng cho tốt vào, em yêu anh”. Ấy thế mà Yeo Yoo tại tươi cười niềm nở với Woo Sung khi hắn vừa đi "ăn vụng về".

Thực chất, đây là một màn “tiểu lý tàng đao” (miệng nhoẻn cười, tay giấu dao), báo hiệu một bữa tối giao hữu đầy kịch tính sau đó.

Khi một người phụ nữ ít cười lại niềm nở thế này, hẳn là sẽ có chuyện.

Thả con tép bắt con tôm

Khi tiểu tam Baek Soo Jung đề nghị giúp đỡ chuyện bếp núc, Yeo Yoo từ chối và chủ động đề nghị chồng mình dẫn cô ả đi tham quan nhà cửa. Đã là người thân quen của gia đình thì chẳng cần phải đi xem nhà, đã đi xem nhà thì hẳn là chưa thân. Yeo Yoo lại còn đặc biệt dặn chồng hãy dẫn Baek Soo Jung đến xem qua phòng ngủ - không gian riêng tư của gia chủ mà không phải vị khách nào cũng được chào đón.

Chưa hết, trái với tâm lý lo lắng bình thường của phụ nữ, Yeo Yoo không ngần ngại để chồng mình tự do lựa chọn chỗ ngồi sát cạnh Soo Jung. Bản thân cô lại có ý ngồi khá xa cách trên bàn ăn.

Ở vị trí đối diện và lùi về sau, Yeo Yoo có thể quan sát rõ ràng từng cử chỉ của cả hai mà không bị cuốn vào cuộc nói chuyện trên bàn ăn. Hơn nữa, vì thừa biết tính người chồng “kỹ lưỡng” của mình rồi thế nào cũng sẽ chối bay biến chuyện ngoại tình, Yeo Yoo cho Soo Jung sự thoải mái để chính cô ả sẽ sơ hở mà tự bóc mẽ nhân tình của mình.

Để chồng tự do chọn chỗ, Yeo Yoo cố ý lùi ra xa để quan sát chi tiết cặp đôi trước mặt.

“Mời cáo vào nhà, bà tiện tiếp đãi” có vẻ sẽ là một chiêu cao tay. Liệu câu chuyện gia đình của Yeo Yoo và Woo Sung sẽ diễn biến thế nào? Bạn đọc đón xem tập tiếp của Lừa em, cưng tiêu rồi (Cheat on me, if you can) tại mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, phát sóng song song với Hàn Quốc từ 2/12. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ tư và thứ năm hàng tuần.