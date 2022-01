Những chiến thắng đáng nhớ tại Quả cầu Vàng 2022

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 diễn ra trong âm thầm. Tác phẩm “The Power of the Dog” được trao giải Phim chính kịch xuất sắc.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 là một nốt trầm buồn trong lịch sử 79 năm của Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA). Thế giới chưa quên Quả cầu Vàng, nhưng cũng chưa sẵn sàng đón nhận nó nồng nhiệt như đã từng sau hàng loạt bê bối hối lộ, quấy rối tình dục, mất cân bằng giới tính, sắc tộc… của ban tổ chức.

HFPA phải tổ chức một đêm trao giải riêng tư, không ngôi sao, không thảm đỏ linh đình, không phóng viên tác nghiệp... Sự cô lập mà Quả cầu Vàng 2022 hứng chịu còn thể hiện qua việc ban tổ chức tự cập nhật kết quả trên website chính thức thay vì hợp tác với một đơn vị truyền thông.

Hình ảnh một số thành viên HFPA tới tham dự sự kiện Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022. Ảnh: Goldenglobes.

Tuy trục trặc trong khâu tổ chức, Quả cầu Vàng 2022 vẫn hoàn thành sứ mệnh vinh danh những tác phẩm, nhà làm phim có đóng góp quan trọng cho điện ảnh và truyền hình thế giới trong năm 2021. Tuy nhiên, khi uy tín giải thưởng đã giảm sút rõ rệt vì những bê bối bên lề, không rõ kết quả này có thể ảnh hưởng tới đâu đến danh sách đề cử Oscar sẽ được công bố trong tháng 2 tới.

Chiến thắng của đạo diễn nữ

Ở mảng phim truyện, The Power of the Dog đến từ dịch vụ xem video trực tuyến Netflix đã thắng giải phim chính kịch xuất sắc. Tác giả bộ phim - Jane Campion - giành giải Đạo diễn xuất sắc. Jane Campion là một trong những nhà làm phim New Zealand thành công nhất trên trường quốc tế. Bà từng giành một giải Oscar năm 1993 cho vai trò biên kịch phim The Piano (1992).

Cạnh tranh với Campion ở hạng mục đạo diễn xuất sắc là Steven Spielberg (Westside Story), Kenneth Branagh (Belfast), Denis Villeneuve (Dune) và Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter). Đây là lần đầu tiên Branagh, Villeneuve và Gyllenhaal nhận đề cử Quả cầu Vàng cho đạo diễn xuất sắc. Đặc biệt, The Lost Daughter đánh dấu lần đầu tiên Gyllenhaal đạo diễn một phim điện ảnh.

Nữ đạo diễn Jane Campion trên phim trường The Power of the Dog. Ảnh: Netflix.

Jane Campion, Maggie Gyllenhaal và Germaine Franco là ba nhà làm phim nữ duy nhất được nhận đề cử Quả cầu Vàng năm nay. Germaine Franco nhận đề cử Nhạc phim xuất sắc với tác phẩm hoạt hình Encanto. Quả cầu Vàng 2022 cho nhạc phim xuất sắc được trao tặng nhà soạn nhạc Hans Zimmer.

"The Power of the Dog" giành ba cúp vàng

Giải Quả cầu Vàng 2022 thể loại chính kịch đã thuộc về The Power of the Dog. Bộ phim lấy bối cảnh vùng Viễn Tây, xoay quanh gã cao bồi gia trưởng, cộc cằn, thô lỗ Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) và cậu thiếu niên nhạy cảm, sống khép kín Peter. Mẹ của Peter đã lấy em trai Phil, những mong cuộc đời cô và con trai sẽ bước sang trang mới.

Phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix hồi cuối 2021, tác phẩm chuyển thể từ thiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage được giới phê bình đánh giá tích cực. Cảm giác chênh vênh, mơ hồ mà Jane Campion tạo dựng và duy trì xuyên suốt bộ phim khiến người xem thấy bất an, phải nín thở dõi theo số phận từng nhân vật đến phút cuối. Màn lột xác từ Benedict Cumberbatch cùng diễn xuất của Kodi Smit-McPhee cũng được ngợi khen mãn nhãn.

Kodi Smit-McPhee, Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, đạo diễn Jane Campion và nữ diễn viên Frances Conroy trên thảm đỏ sự kiện ra mắt The Power of the Dog. Ảnh: Rick Fury.

The Power of the Dog giành tổng cộng ba giải Quả cầu Vàng cho Đạo diễn xuất sắc, Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch và Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch (Kodi Smit-McPhee). Đây là màn khởi động ấn tượng cho tác phẩm của đạo diễn Jane Campion trên đường đua giải thưởng điện ảnh 2022.

Ngoài The Power of the Dog, phim điện ảnh West Side Story của Steven Spielberg cũng giành ba giải Quả cầu vàng. Tác phẩm chiến thắng ở các hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch, Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch và Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch.

Quả cầu Vàng vinh danh các tài năng trẻ

Với The Power of the Dog, Kodi Smit-McPhee đã có giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Bắt đầu diễn xuất từ năm lên 10, tới nay, nam diễn viên 26 tuổi đã góp mặt trong các bộ phim đáng chú ý như The Road (2009), Let Me In (2010), Dawn of the Planet of the Apes (2014)…

Rachel Zegler trong West Side Story. Ảnh: Disney.

West Side Story là màn chào sân điện ảnh của Rachel Zegler. Trong bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch cùng tên, nữ diễn viên sinh năm 2001 thủ vai María - em gái của một tên trùm băng đảng tại phía đông Mahattan, Mỹ. Cô luôn khao khát tự do, đã gặp và rơi vào tình yêu bị cấm đoán với Tony (Ansel Elgort).

Tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022, Zegler được xướng danh chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch, hài kịch. Chiến thắng bất ngờ của Zegler càng thêm huy hoàng khi cô đã vượt qua nhiều đàn chị tên tuổi gồm Marion Cotillard, Jennifer Lawrence và Emma Stone.

Will Smith nhận Quả cầu Vàng sau 29 năm

Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch điện ảnh, tài tử Will Smith giành Quả cầu Vàng cho vai diễn trong King Richard. Anh thủ vai bố của hai chị em Venus và Serena Williams - những tay vợt nữ hàng đầu thế giới.

Giới phê bình từng nhận xét lần hóa thân thành Richard Williams là cơ hội tốt nhất cho Will Smith gặt hái danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar. Đến lúc này, vai diễn đã giúp anh giành giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp sau 29 năm từ lần được đề cử đầu tiên. Đây là một tín hiệu tích cực cho tài tử da màu trong cuộc đua tới tượng vàng Oscar sắp bắt đầu.

Tạo hình Will Smith trong King Richard. Ảnh: Warner Bros.

Trong quá khứ, Will Smith từng nhận 5 đề cử Quả cầu Vàng vào các năm 1993, 1994, 2002, 2007 và 2016. Cạnh tranh với Smith năm nay là Mahershala Ali, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch và Denzel Washington. Đây là năm thứ hai liên tiếp HFPA trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch cho một tài tử da màu.

Nữ diễn viên chuyển giới đầu tiên giành chiến thắng

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch ở mảng truyền hình đã gọi tên Michaela Jae Rodriguez trong TV series Pose. Đây là một chiến thắng đi vào lịch sử bởi Rodriguez đã trở thành ngôi sao chuyển giới đầu tiên từng chiến thắng Quả cầu Vàng.

Giải thưởng cho Michaela Jae Rodriguez phản ảnh nỗ lực thể hiện sự đa dạng giới tính, chủng tộc của Quả cầu Vàng sau cuộc cải tổ lớn trong năm 2021. Ảnh: Getty Images.

Pose là TV series lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1980-1990, xoay quanh cộng đồng LGBTQ Mỹ-Phi, Latin gắn liền với những buổi tiệc hoán giới (drag ball) hoành tráng. Michaela Jae Rodriguez thủ vai Blance Rodriguez-Evangelista, một phụ nữ chuyển giới nhiễm HIV/AIDS. Blance là người sáng lập kiêm “má mì” của House of Evangelista, một tụ điểm tiệc tùng hoán giới nổi tiếng trong phim.

"Squide Game" giành chiến thắng khiêm tốn

Tại Quả cầu Vàng 2022, Squid Game nhận ba đề cử quan trọng ở mảng truyền hình cho nam chính xuất sắc, nam phụ xuất sắc và phim xuất sắc thể loại chính kịch. Kết quả, diễn viên gạo cội Oh Yeong Su đã vượt qua Billy Crudup, Kieran Culkin, Mark Duplass và Brett Goldstein để giành giải Quả cầu Vàng 2022 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình thể loại chính kịch.

Do Netflix không gửi Squid Game tranh giải Quả cầu Vàng 2022 cùng tình hình dịch bệnh phức tạp, hai diễn viên Lee Jung Jae, Oh Young Soo và đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã vắng mặt tại lễ trao giải. Ảnh: Netflix.

Kết quả trên có thể coi là khiêm tốn nếu so với sức lan tỏa của Squid Game trong năm vừa qua, hay số đề cử mà phim nhận được. Tuy nhiên, đây xét cho cùng vẫn là kịch bản có thể dự đoán được.

Ở hạng mục phim truyền hình chính kịch, Squid Game phải cạnh tranh với The Morning Show, Pose và Succession. Đây là ba TV series ăn khách, đã xây dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả Mỹ và gặt hái thành công tại các giải thưởng truyền hình danh giá trong nhiều năm qua.

Kịch bản tương tự cũng xảy đến cho Lee Jung Jae trong cuộc cạnh tranh với Brian Cox, Billy Porter, Jeremy Strong và Omar Sy. Ngoài vai diễn trong Squid Game, tài tử Hàn Quốc vẫn là gương mặt xa lạ với khán giả Mỹ nói chung và HFPA nói riêng. Thiếu đi sự so sánh với các vai diễn trước, màn lột xác của Lee Jung Jae trong Squid Game mất đi nhiều phần sức nặng.