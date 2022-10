Những chiến thắng bất ngờ của dị nhân Cyclops

Trong vũ trụ Marvel, không dễ để thoát khỏi sự khống chế của một vị thần, dù bằng cách này hay cách khác. Và khi bị buộc phải đối đầu với The Void, Cyclops đã tạo ra sự khác biệt. Câu chuyện bắt nguồn khi siêu anh hùng của chúng ta phát hiện ra The Void đang thao túng tâm trí Emma. Cyclops sẵn sàng thay thế, chấp nhận nguy hiểm với chính tâm trí của mình. Đáng ngạc nhiên là anh ấy lại đánh bại The Void một cách dễ dàng trong cuộc chiến tinh thần. Nên nhớ, The Void là thực thể hùng mạnh, đủ khả năng hủy diệt cả vũ trụ, là kẻ mà Sentry - một trong những Avengers mạnh nhất - ao ước chiến thắng nhưng không thành. Cyclops đã chứng minh được sự mạnh mẽ và năng lực của mình qua trận chiến này.