Những chiếc váy gây kinh ngạc tại Cannes 2021

Trong buổi ra mắt phim The Story of My Wife, Sharon Stone diện bộ váy hoa xanh. Thiết kế này nằm trong bộ sưu tập thời trang cao cấp của Dolce & Gabbana, được ra mắt vào tháng 9/2020. Nữ diễn viên được ví như "bó hoa đang dạo chơi giữa rừng liên hoan phim". Vải tuyn là chất liệu mang lại sự kịch tính và sang trọng cho bất kỳ bộ quần áo nào. Ảnh: Marc Piasecki.