Những chiếc váy bị đạo nhái

Bộ sưu tập “The Girl in Full Bloom” của Sohee Park được lên ý tưởng và hoàn thiện trong thời điểm đại dịch còn diễn biến phức tạp. Do đó, những thiết kế lộng lẫy không được ra mắt chính thức. Đây là lý do nhiều người nghĩ nó dễ trở thành tâm điểm của việc “ăn cắp chất xám”. Ảnh: Sohee Park.