Những chiếc iPhone đặc biệt của mafia Italy

Những chiếc smartphone đặc biệt của No. 1 BC, một công ty có trụ sở tại Malta chính là xương sống liên lạc trong những phi vụ xuyên quốc gia.

Một cuộc điều tra với sự hợp tác của IrpiMedia, Vice và LaViaLibera đã hé lộ về bí mật bên trong những chiếc iPhone được mã hóa bởi No. 1 BC, một công ty có trụ sở tại Malta.

Cụ thể, thành viên của giới mafia Italy và nhiều nhóm tội phạm có tổ chức khác đã chuyển sang dùng mạng mã hóa của No. 1 BC, trong bối cảnh các nền tảng khác bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ.

Cuộc điều tra cũng xác định được nhiều nhân vật chủ chốt trong quá trình phát triển, bán hàng và cấu trúc pháp lý của No. 1 BC.

Những điện thoại được mã hóa của No. 1 BC được mafia Italy ưa chuộng. Ảnh: No. 1 BC.

Để nói về tầm quan trọng về cuộc điều tra, Vice khẳng định "những chiếc điện thoại này là xương sống công nghệ của giới tội phạm có tổ chức trên khắp thế giới".

Chìa khóa vàng của giới tội phạm

Hôm 3/5, CNN đưa tin cảnh sát châu Âu và Nam Mỹ đã phối hợp bắt giữ 132 người thuộc băng đảng mafia khét tiếng Italy 'Ndrangheta.

Theo Europol - Cơ quan thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu (EU), các nhà chức trách đã bắt giữ tổng cộng 132 người bị cáo buộc nằm trong mạng lưới của 'Ndrangheta ở Đức, Italy, Pháp, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Romania, Brazil và Panama.

Có trụ sở tại vùng Calabria, miền Nam Italy, 'Ndrangheta được coi là nhóm mafia khét tiếng nhất nước này và là một trong những tổ chức tội phạm kinh hoàng nhất thế giới, với hàng chục nghìn thành viên và chân rết trên toàn cầu. 'Ndragheta được cho là băng đảng độc quyền về buôn bán ma túy tại châu Âu.

Trả lời Vice, người phát ngôn của Europol khẳng định chuyên án lần này là kết quả từ thông tin tình báo về mạng di động mã hóa Sky và một mạng khác có tên là Encrochat.

Hơn 2.770 sĩ quan từ nhiều nước đã tham gia vào chiến dịch lịch sử nhằm chống lại 'Ndragheta. Ảnh: AP.

Cụ thể, theo tài liệu được tiết lộ bởi tòa án Italy, các nhà cung cấp từ Colombia sẽ giấu một lượng lớn cocaine bên trong các thùng chuối tại thành phố cảng Turbo, Colombia. Container này sau đó được vận chuyển bằng đường biển đến cảng Catania, Sicily, Italy.

Tại đây, một công nhân cảng làm việc cho mafia sẽ vẫy chuyến hàng và tư vấn cho nhóm tội phạm cách đóng gói ma túy. Mục đích là để cocaine không bị phát hiện ngay cả khi công nhân này buộc phải quét lô hàng. Sau đó, một nhóm mafia trên mặt đất khác sau đó sẽ bốc dỡ cocaine bên ngoài cảng.

Cuối cùng, series của container vận chuyển ma túy này sẽ được gửi đến chiếc smartphone đặc biệt. Bartolo Bruzzaniti, một thành viên của 'Ndrangheta, chính là chủ nhân của chiếc smartphone đặc biệt để sắp xếp lần vận chuyển ma túy này.

Vào tháng 3/2021, Bruzzaniti đã nhờ anh trai Antonio đi lấy một vật rất quan trọng của tổ chức. "Đi lấy nó ngay bây giờ. Em đang cần gấp", tin nhắn của Bruzzaniti hối thúc.

Những gì Bruzzaniti nói đều đã được các điều tra viên thu thập. Đây là thành quả từ chiến dịch thâm nhập vào mạng điện thoại được mã hóa có tên Sky của Cảnh sát châu Âu, thu thập khoảng một tỷ tin nhắn của người dùng.

Thứ mà Antonio được lệnh cần khẩn cấp lấy về là một chiếc điện thoại đặc biệt, được mã hóa để dùng mạng mà chính quyền dường như không thể xâm phạm, được phần đông giới mafia Italy sử dụng như một phần trong hoạt động của chúng.

Hình ảnh về container chứa ma túy và số series được gửi tới điện thoại của Bruzzaniti. Ảnh: Vice.

Số series của container chứa ma túy cũng được gửi tới Bruzzaniti thông qua chiếc điện thoại này. Thông qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định chiếc điện thoại được mã hóa bởi một công ty có tên là No. 1 Business Communication (No. 1 BC).

Theo hồ sơ tòa án, trong số các tin nhắn bị chặn từ Sky, một nhóm tội phạm Albania trao đổi về việc trả hơn 10.000 USD cho khoảng nửa tá smartphone của No. 1 BC. Tại thời điểm đó, nhóm này tin rằng thiết bị di động của No. 1 BC mới là nơi an toàn nhất thế giới.

Những chiếc iPhone đặc biệt

Những cái tên có liên quan đến No. 1 BC sau đó được xác định bao gồm một doanh nhân nổi tiếng người Mỹ, một chuyên gia công nghệ người Ukraine và đặc biệt là một tội phạm buôn ma túy và rửa tiền đã bị kết án.

Cuộc điều tra vẽ nên bức tranh về một tổ chức đã tồn tại trong bóng tối trong nhiều năm, nhưng gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý trong giới tội phạm có tổ chức sau khi các cơ quan chức năng triệt phá những mạng lưới của thế giới ngầm như Sky hay Encrochat.

Theo hồ sơ kinh doanh, No.1 BC được đăng ký địa chỉ ở Msida, Malta do Jack Burstein, một chủ ngân hàng người Mỹ gốc Ba Lan thành lập vào năm 2009.

No. 1 BC thu hút được nhiều sự chú ý trong giới tội phạm có tổ chức sau khi các cơ quan chức năng triệt phá những mạng lưới của thế giới ngầm như Sky hay Encrochat. Ảnh: Vice.

Ngay sau khi ra mắt, Anton Isser, CEO của No. 1 BC, cho biết smartphone của họ là "giải pháp mang tính cách mạng để bảo vệ thông tin liên lạc bằng giọng nói".

Vào thời điểm đó, No. 1 BC vẫn là một công ty hợp pháp trong lĩnh vực điện thoại mã hóa, với giải pháp phần mềm được cài đặt trên thẻ SD cung cấp các cuộc gọi “chống chạm”.

Tuy nhiên, No. 1 BC sau đó biến tướng trở thành công cụ phục vụ các nhóm tội phạm, thông qua việc cung cấp một ứng dụng nhắn tin được mã hóa trên iPhone.

Theo các nhà chức trách, những công ty như No. 1 BC được thiết kế để tạo điều kiện đặc biệt cho hoạt động tội phạm, tách biệt khỏi các công ty điện thoại và truyền thông chính thống như Apple, Google hoặc Meta.

Thông thường, các công ty trong ngành công nghiệp ngầm này sẽ cung cấp một ứng dụng nhắn tin được mã hóa và tải xuống trên điện thoại.

Các thiết bị này cũng thường được trang bị tính năng xóa khẩn cấp, trong đó khách hàng hoặc cộng sự của họ có thể liên hệ với nhà cung cấp để yêu cầu hủy toàn bộ dữ liệu trên điện thoại từ xa. Đây là một tính năng đặc biệt có giá trị đối với tội phạm trong trường hợp bị nhà chức trách tịch thu điện thoại.

Một trong những nguồn tin của Vice tiết lộ No. 1 BC tải ứng dụng của họ lên iPhone thông qua phần mềm quản lý thiết bị di động (MDM). Theo một video trên trang chủ, công ty sử dụng giải pháp MDM của BlackBerry để đẩy và cập nhật ứng dụng cho điện thoại của người dùng.

Giao diện ứng dụng nhắn tin mã hóa của No. 1 BC trên iPhone. Ảnh: No. 1 BC.

Giống như các công ty khác trong ngành điện thoại mã hóa, No. 1 BC cũng sử dụng hệ thống đại lý phân tán để bán điện thoại của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên, nhân sự bán hàng của No. 1 BC đã có sự xuất hiện của những tên buôn khét tiếng.

Vào năm 2010, một người đàn ông tên là Roy Livings được liệt kê trên trang web của No. 1 BC với tư cách đại lý bán hàng tại Anh. Đến năm 2014, Livings bị kết tội nhập khẩu 168 kg cocaine từ Bermuda vào Bồ Đào Nha thông qua một chiếc du thuyền.

Hồ sơ cho biết thêm, Livings và ít nhất một trong số những đối tác đã sử dụng điện thoại No. 1 BC trong quá trình buôn bán.

Theo một người từng làm đại lý cho No. 1 BC, một chiếc điện thoại mã hóa có giá 1.450 euro cho 6 tháng sử dụng. Một nguồn tin khác của Vice còn khẳng định No. 1 BC là "ông lớn" ở một số quốc gia như Croatia, Serbia hay Slovenia.