Những chiếc ghế lạ ở ga tàu Nhật Bản

Khác với ghế đợi bình thường tại các ga tàu, tại các nhà ga ở một số vùng tại Kansai, chỗ ngồi có thiết kế quay mặt với đường ray.

Những chiếc ghế có thiết kế kỳ lạ tại sân ga Nhật Bản. Ảnh: SoraNews24.

Theo đại diện công ty đường sắt Tây Nhật Bản (JR-West), cấu hình ghế này ngăn những khách hàng say xỉn ngã vào đường ray. Thay vì đối mặt với đường tàu, những chiếc ghế này quay mặt sang một bên.

"Những hàng ghế này được xây dựng cách đây khoảng 5-6 năm. Trước khi lắp đặt, đã có nhiều trường hợp khách hàng say rượu đang ngồi trên ghế đứng dậy và ngã khỏi sân ga", người phát ngôn của JR-West cho biết.

Áp phích giải thích về việc sắp đặt chỗ ngồi được dán ngay tại nhà ga ở vùng Kansai. Ảnh: SoraNews24.

Kansai có mạng lưới các tuyến đường tàu phức tạp. Vì vậy, việc lắp đặt cửa sân ga (hệ thống cửa chặn trước đường ray) ở mọi nơi khá khó khăn, tốn kém và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, các nhà ga lớn ở đất nước mặt trời mọc như Osaka, Tsuruhashi, Kyobashi và Sannomiya đều có cửa sân ga.

Người say xỉn nằm ngủ ngay ở tàu điện hay uống rượu mất kiểm soát dẫn đến vấp ngã là hình ảnh dễ bắt gặp ở các ga tàu Nhật Bản. Với thiết kế ghế kiểu cũ, hướng mặt ra đường ray, hành khách say xỉn có khả năng lao tới trước sau khi đứng dậy. Có thể thấy, giải pháp lắp đặt những ghế chờ có thiết kế khác lạ là cải tiến tinh tế, tiết kiệm, đảm bảo an toàn cho hành khách tại Nhật Bản.

Hệ thống cửa sân ga đảm bảo an toàn ở một nhà ga tại Nhật Bản. Ảnh: The Japan Times.

Tuy nhiên, trước nhiều vụ tự sát bằng cách nhảy xuống trước một đoàn tàu đang chạy nhanh từ sân ga xảy ra ở xứ sở hoa anh đào, chính quyền Kansai (Nhật Bản) trong tương lai nên có thêm biện pháp an toàn triệt để.