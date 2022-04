Những chị em nổi tiếng thế giới

Kourtney, Kim và Khloe Kardashian: Khi Keep Up with the Kardashians phát sóng lần đầu tiên vào năm 2007, chỉ có Kim là cái tên được công chúng biết tới từ trước. Sau thành công của show, cả Kourtney và Khloé cũng trở thành những cái tên ăn khách, nổi tiếng, kiếm hàng triệu USD nhờ ra mắt chương trình, dòng thời trang, tựa game riêng. Cả ba chị em nổi tiếng đều có chung phong cách, từ làn da bánh mật đến style trang điểm tương đồng và gu thời trang.