‘Những chàng trai năm ấy 3’ - khi tình dục là một lời cam kết

Phần cuối trong loạt phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “To All the Boys” của tác giả Jenny Han đánh dấu sự trưởng thành trong cặp nhân vật chính.

Thể loại: Hài hước, lãng mạn

Đạo diễn: Michael Fimognari

Diễn viên: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish

Đánh giá: 7/10

To All the Boys: Always and Forever mở đầu bằng chuyến du lịch Hàn Quốc của bốn cha con nhà Lara Jean (Lana Condor). Chuyến đi dù ngập tràn niềm vui, cũng như khiến chị em cô gắn bó hơn với người mẹ đã khuất, có điều gì đó vẫn khiến Lara không khỏi bồn chồn.

Bí mật nhanh chóng sáng tỏ. Lara và cậu bạn trai Peter (Noah Centineo) đều đang đứng ngồi không yên chờ đợi thư trả lời từ trường đại học. Họ cùng nộp đơn vào một ngôi trường, với mong muốn được tiếp tục ở bên nhau trong chương mới của cuộc đời.

Chuyến đi tới Hàn Quốc giúp ba cô con gái gắn kết hơn với mẹ họ, cũng như một nửa nền văn hóa đã nhào nặn nên con người.

Tuy nhiên, nói trước bước không qua, kế hoạch tương lai được xây dựng một cách công phu, tưởng chừng đưa tay ra là chạm tới của Lara vấp váp ngay từ bước khởi đầu. Mệnh đề “Nếu cả hai cùng được nhận vào trường đại học” đã không trở thành sự thật.

Gói ghém những câu chuyện còn dang dở

Trong To All the Boys I’ve Loved Before (2018), Lara Jean mơ mộng nhưng nhút nhát, ngồi viết hàng tá thư tình mà không dám gửi. Thay vì sống thật với tình cảm được trải ra trên trang giấy, cô quyết định giả làm bạn gái Peter, giúp chàng hot boy chọc tức tình cũ.

Tới To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020), Lara và Peter yêu đùa thành thật. Mối tình gà bông bị thử thách bởi nỗi tự ti của Lara, và một trong những chàng trai cô từng “cảm nắng” năm xưa đột ngột trở lại.

P.S. I Still Love You vẫn là câu chuyện tuổi mới lớn điển hình, với cô công chúa Lara Jean nhút nhát, đột ngột phải lựa chọn giữa hai chàng hoàng tử có tính cách trái ngược, nhưng đều dành tình yêu cho mình.

To All the Boys: Always and Forever bắt đầu vào những ngày cuối cùng của đời học sinh. Lúc này, Lara và Peter đều đã xác định rõ ràng tình cảm dành cho đối phương. Nàng đã thôi tự ti, còn chàng cũng bớt đi nhiều phần bồng bột và ích kỷ.

Tới phần ba, chuyện tình giữa Lara và Peter đã bước sang một giai đoạn mới.

Chuyện tình yêu giữa Lara Jean và Peter bắt đầu khi hai thiếu niên giả hẹn hò. Rồi trong lúc xoay xở để duy trì chuyện tình giả dối ấy, họ nhận ra cảm xúc dành cho đối phương là thật.

Cần thêm một phần phim để chứng minh tình cảm ấy là đúng đắn, và giờ, họ bắt đầu nghiêm túc vun đắp cho tương lai chung. Đây là cái kết đẹp khi những thiếu niên bồng bột ngày đầu giờ đã trưởng thành, còn trò chơi cảm xúc giữa họ đã phát triển thành mối tình đẹp.

Bên cạnh cặp gà bông ở trung tâm tác phẩm, To All the Boys: Always and Forever cũng gói ghém câu chuyện của nhiều nhân vật phụ. Bố của ba chị em đã tìm thấy hạnh phúc mới sau nhiều năm sống cảnh chăn đơn gối chiếc, cô em út Kitty (Anna Cathcart) cuối cùng cũng tìm được một người bạn…

Đừng vội kiếm tìm hạnh phúc mãi mãi về sau

Trả lời phỏng vấn tạp chí People về To All the Boys: Always and Forever, khi được hỏi về những thay đổi của hai nhân vật chính qua ba phần phim, nữ tác giả Jenny Han chia sẻ bộ phim ít nhiều đã trả lời câu hỏi cuộc sống sẽ ra sao nếu ta có một người ở bên cùng san sẻ những lắng lo.

“Họ không sợ hãi việc bị tổn thương vì nhau. Nhân vật càng lớn lên, thì sự trưởng thành cũng tự nhiên phát triển cùng họ. Họ cho phép bản thân được sống là chính mình, và mong muốn điều tương tự với đối phương”, chị nói.

Lara dần nhận ra cô vẫn có thể theo đuổi tương lai học vấn mình mơ ước mà không đi ngược lại những giá trị gia đình bản thân theo đuổi.

Trên phim, Peter ít nói với Lara về những điều anh kỳ vọng ở tình yêu giữa hai người. Anh quan tâm đến những mong muốn của Lara, và luôn cố giúp cô tránh bị tổn thương, nhất là sau khi dự định tương lai của họ không thể thực hiện.

Peter đã lột xác sau ba phần phim. Từ chỗ một cậu hot boy chỉ chú tâm vào bản thân, nhân vật đã biết dành thời gian quan sát và lắng nghe tâm tư của những người xung quanh. Đây chính là chuyển biến đánh dấu sự trưởng thành của nhân vật.

Ở phía còn lại của chuyện tình, Lara Jean ghét thay đổi. Gia đình, bạn bè và những điều quen thuộc giống như tấm bùa bình an cô muốn giữ bên mình mãi mãi. Lara ghi danh vào một ngôi trường đại học không quá xa nhà hay Peter, dù nó hoàn toàn xa lạ với định hướng sự nghiệp hay đam mê của cô gái.

Trước đây, sự hướng ngoại của Peter bù đắp cho tính cách hướng nội, cổ điển của Lara Jean. Nhưng To All the Boys: Always and Forever cho thấy sự gắn bó giữa hai cuộc đời không thể xây dựng chỉ bằng phép bù trừ ưu - nhược ấy.

Không chỉ mình Peter, bản thân Lara cũng phải thay đổi. Cô hạnh phúc vì tìm được ngôi trường đại học ưng ý. Nhưng lựa chọn ngôi trường ấy buộc cô phải rời bỏ vùng an toàn mình đã dựa dẫm quá lâu.

Thay đổi đánh dấu sự trưởng thành của Lara Jean có thể gói gọn trong hai tiếng "táo bạo". Táo bạo nắm bắt cơ hội lớn của cuộc đời và chấp nhận thực tế nó sẽ dẫn cuộc đời cô sang một ngả rẽ mới. Táo bạo thử thách tình yêu cô hằng nâng niu bằng cách yêu xa... Nhưng hãy tin, những kẻ chấp nhận sự thử thách sẽ nhận về thành quả chưa ai từng đạt được.

“Ai được sinh ra, trước tiên cần phải phá hủy một thế giới”, những lời được viết trong Demian của Hermann Hesse - cuốn sách về một tuổi trẻ trưởng thành trong hoang mang - có thể nói thay cho tình huống của Lara Jean lúc này.

Tình dục là một lời cam kết

To All the Boys: Always and Forever cũng là lần đầu tiên Lara Jean, cô gái nổi tiếng với những lá thư tình, không viết gì vào cuốn kỷ yếu của bạn trai. Bởi cô tin từ ngữ là không đủ để lột tả những gì đã xảy ra giữa hai người.

Tình yêu là ký ức chung mà không ai trong họ thực sự sở hữu, hay đủ sức kể ngọn ngành về nó ở ngôi thứ nhất. Lara cũng đồng thời chấp nhận sẽ có những thứ sẽ bị lãng quên, hoặc bị thời gian làm sai lệch. Nhưng chắc chắn, những gì còn đọng lại, sẽ là điều trân quý nhất.

Lara Jean, cũng như mối tình gà bông của cô, đã chính thức bước vào tuổi trưởng thành.

Cuối cùng, sau ba phần phim, yếu tố tình dục cũng xuất hiện. Điều này khá muộn, nhất là so với những bộ phim về tuổi mới lớn khác từng xuất hiện trên Netflix. Thêm vào đó, cách To All the Boys: Always and Forever đề cập tới tình dục kín đáo và nhẹ nhàng, phù hợp với không khí chung của ba phần phim, cũng như tính cách của nhân vật chính.

Cả Lara và Peter đều mong chờ khoảnh khắc ấy, nhưng họ tiếp cận nó một cách vô cùng thận trọng. Sự thận trọng bắt nguồn từ việc Peter nghiêm túc với mối quan hệ. Anh mong đợi thời khắc, nhưng trên hết trân trọng Lara và mong quyết định của cô cũng đến từ sự thoái mái, đồng thuận và sẵn sàng.

Lần đầu tiên của họ giống như lời cam kết sẽ trân trọng đối phương cũng như mối quan hệ giữa họ, không phải về sau, mà bắt đầu từ ngay khoảnh khắc ấy.

Tình dục giống như cột mốc, đánh dấu mối quan hệ giữa Lara và Peter đã không còn là tình yêu gà bông như lúc trước. Chính vì thế, cảnh này được đặt trang trọng ở cuối phim, chính thức khép lại cuộc phiêu lưu tình ái kéo dài ba phần, và mở ra giai đoạn mới trong cuộc đời hai nhân vật.