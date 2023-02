Những 'cha mẹ trực thăng' ở Hàn Quốc

Lo sợ con có thể gặp nguy hiểm, không thoải mái trong các chuyến đi với trường lớp, nhiều phụ huynh Hàn Quốc không ngại bám theo, can thiệp vào việc quản lý của giáo viên.

Nhiều phụ huynh Hàn Quốc muốn bảo vệ con ở mọi nơi để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa: Phim Sky Castle.

Đối với nhiều người Hàn Quốc, những kỷ niệm quý giá thời đi học là các chuyến tham quan kéo dài vài ngày đến di tích lịch sử hoặc danh lam, thắng cảnh nổi tiếng đất nước.

Tuy nhiên, mạng xã hội xứ củ sâm đang lan truyền bài đăng được cho của một giáo viên về chuyến đi thực tế đến đảo Jeju, dấy lên cuộc tranh luận về sự cần thiết của những chuyến đi như vậy, theo Korea Herald.

Bài viết ẩn danh chia sẻ trải nghiệm của người viết với tư cách là giáo viên cho một lớp học có những phụ huynh bảo bọc con quá mức, giống như "helicopter parents" (tạm dịch: cha mẹ "trực thăng") - chỉ phụ huynh kiểm soát và chăm sóc con cái một cách thái quá.

Theo bài đăng, 6 phụ huynh, chủ yếu là các bà mẹ, đã đi theo con đến mọi điểm dừng trong hành trình kéo dài 3 ngày 2 đêm. Một số ở chung khách sạn với học sinh trong chuyến đi.

Người viết cho biết một trong các phụ huynh đã yêu cầu gửi con đến phòng khách sạn mình thuê vì đứa trẻ không thích thay đồ chung phòng với các bạn khác. Một yêu cầu khác là về thực đơn bữa trưa. Sau khi biết cả lớp sẽ đi ăn thịt lợn đen nướng, món ngon nổi tiếng ở Jeju, vị phụ huynh yêu cầu thịt bò vì con mình không ăn thịt lợn.

"Nếu quá lo lắng cho con, sao họ không cho chúng học ở nhà?", một người dùng Twitter bình luận. "Họ đang hủy hoại cơ hội phát triển sự độc lập của con cái", một người khác viết.

Bài đăng chia sẻ về những phụ huynh bảo bọc con đến tận chuyến đi chơi với trường đang thu hút sự chú ý ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap.

Dù khó xác thực bài đăng vì ẩn danh, nhiều giáo viên cũng cho biết từng trải qua tình cảnh tương tự.

Tháng 10 năm 2022, Park Hye Soo, giáo viên trung học cơ sở ở Seoul, tổ chức chuyến đi trong ngày cho học sinh đến công viên giải trí. Cô cảm thấy mình bị "giám sát" bởi các phụ huynh theo dõi cả lớp trong suốt chuyến đi.

"5-6 bà mẹ đi cùng. Một số gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu tôi không cho con họ đến những địa điểm đông người nhất định", giáo viên 31 tuổi nói.

Khi Yang Soo-ji, giáo viên mẫu giáo ở Gyeonggi, tổ chức lớp học làm bánh vào tháng trước, một người mẹ đã xuất hiện giữa sự kiện và nhất quyết đưa con trai lên xe như thể không muốn con ăn bánh quy từ hoạt động này.

"Tôi đã lên kế hoạch để trẻ trưng bày những chiếc bánh các em tự làm và chia sẻ với người khác. Tôi cảm thấy cô ấy không tôn trọng tôi với tư cách là một giáo viên", Yang nói.

Lo sợ thảm kịch lặp lại

Một số phụ huynh chia sẻ họ hiểu nguyên nhân nhiều người bảo vệ con cái mình quá mức.

Sau loạt thảm kịch về an toàn công cộng từng xảy ra, từ chìm phà Sewol năm 2014 đến giẫm đạp ở Itaewon năm 2022, nhiều bậc cha mẹ cảm giác rằng không bao giờ được phó mặc hoàn toàn sự an toàn của con cái mình cho giáo viên, người tổ chức sự kiện, cảnh sát hoặc bất kỳ ai có trách nhiệm, thẩm quyền.

"Hầu hết nạn nhân của vụ chìm phà Sewol là học sinh trung học đang trong chuyến đi thực tế. Các bậc cha mẹ đã mất niềm tin rằng hệ thống của chúng ta sẽ giữ con cái họ an toàn. Họ đang làm những gì có thể để bảo vệ người thân yêu", Yang Ji Won, bà mẹ 2 con ở Incheon, chỉ ra.

Vụ chìm phà Sewol đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học trong chuyến đi thực tế đến Jeju. Thảm kịch đã để lại vết sẹo khó lành trong xã hội Hàn Quốc, khiến nhiều phụ huynh phân tích rủi ro - lợi ích của các chuyến đi với trường học.

Vụ giẫm đạp ở Itaewon khiến hàng trăm người trẻ thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Sau vụ chìm phà năm 2014, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ban hành hướng dẫn tất cả chuyến đi kéo dài hơn 1 ngày tại các trường học phải được hơn 70% phụ huynh chấp thuận.

Do dịch Covid-19, đến nửa cuối năm 2022, các buổi dã ngoại của nhiều lớp học mới được nối lại. Một số giáo viên cho biết vài năm qua, các vấn đề an toàn công cộng được ưu tiên hơn mục đích giáo dục trong các chuyến đi thực tế của trường.

"Tai nạn liên quan đến trường học ngày càng gia tăng và các vấn đề như lây nhiễm Covid-19 vẫn xảy ra dù giáo viên nỗ lực quản lý, gây ra các mối đe dọa không chỉ với sức khỏe và sự an toàn của học sinh nhỏ tuổi mà còn đối với xã hội", Kim Dan Bi (33 tuổi) y tá trường học ở tỉnh Gyeonggi cho biết.

Số vụ tai nạn liên quan đến trường học trong nửa đầu năm 2022 là 64.000 vụ, tăng 20.000 vụ so với một năm trước đó. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2018 với 57.000 vụ tai nạn, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc.

Trường của Kim đã hủy bỏ kế hoạch cho chuyến đi 2 ngày tới Gyeongju vào tháng 10/2022, vì chỉ có 30% phụ huynh đồng ý. Chuyến đi thực tế được thay thế bằng chuyến du ngoạn một ngày tới Everland, công viên giải trí ngoài trời lớn nhất cả nước.

Sự cần thiết của các chuyến đi với trường học

Một số chuyên gia về văn hóa thanh niên bày tỏ sự hoài nghi về “lợi ích giáo dục” của các chuyến đi thực tế.

"Với thế hệ cũ, các chuyến dã ngoại mang đến cơ hội trải nghiệm những văn hóa mới và tận hưởng các hoạt động giải trí. Khi đó, các hoạt động văn hóa giải trí chưa quá phổ biến. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, người ta đi du lịch thường xuyên", Lee Gwang Ho, giáo sư chuyên về tâm lý và văn hóa thanh thiếu niên tại Đại học Kyonggi, cho biết.

"Trong hầu hết chuyến dã ngoại của trường, học sinh sẽ đến thăm các di tích lịch sử hoặc bảo tàng dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Vào buổi tối, các em thường có chương trình biểu diễn tài năng hoặc vận động. Học sinh cùng nhau làm những việc giống nhau trong suốt chuyến đi", giáo sư tiếp tục, đặt câu hỏi về yếu tố giáo dục của những chuyến đi như vậy.

Nhiều người cho rằng các chuyến đi là cơ hội tốt để học sinh khám phá điều mới, nhất là sau thời gian dài phải ở trong nhà, lớp học vì dịch bệnh bùng phát. Ảnh minh họa: AP.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ học sinh, phụ huynh ghi nhận ý nghĩa của các chuyến dã ngoại, hoạt động ngoại khóa ngoài trời với lớp học, đặc biệt là sau khoảng thời gian dài ngừng lại do đại dịch.

"Học sinh có thể có những trải nghiệm độc đáo mà các con không thể có nếu chỉ ngồi trong lớp học. Ví dụ, cô con gái 16 tuổi của tôi gần đây có chuyến đi đến Gangneung, tỉnh Gangwon để xem một triển lãm nghệ thuật nổi tiếng và một nhà máy chế biến cà phê. Tôi nghĩ việc tiếp xúc với môi trường và con người mới có thể là một phần thiết yếu trong quá trình trưởng thành của học sinh", Woo, nhân viên văn phòng ở độ tuổi 40, nói.

"Các chuyến đi ngoài trời của trường không phải là thủ phạm chính gây ra các tai nạn về an toàn. Một số vụ việc là không thể tránh khỏi, số khác là do thiếu an toàn công cộng hoặc người dân không nhận thức được sự nguy hiểm", cô nói thêm.