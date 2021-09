Những cây có hình dáng độc đáo ở Việt Nam

1. Hàng thốt nốt có tạo hình trái tim nằm ở đâu? Châu Thành (Hậu Giang)

Tri Tôn (An Giang)

Gò Công (Tiền Giang) Hàng thốt nốt tạo hình trái tim thuộc địa phận xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang là một trong những điểm check-in được giới trẻ yêu thích khi đến mảnh đất miền Tây. Với khung cảnh độc đáo, sự kết hợp vô tình như hữu ý của thiên nhiên, nơi đây được nhiều cặp đôi lựa chọn là điểm "sống ảo". Từng có thời gian, hàng cây này bị chặt lá. Tuy nhiên, cây đã mọc lá xum xuê trở lại. Ảnh: Datt878.