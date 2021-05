Những cây cầu ở miền Trung nằm tại nơi sông đổ ra biển

1. Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh nào? Nghệ An và Hà Tĩnh

Nghệ An và Thanh Hóa

Hà Tĩnh và Quảng Bình Đoạn cuối sông Lam đổ ra biển là ranh giới tự nhiên giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dài hơn 5,2 km, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò của Nghệ An với huyện Nghi Xuân của Hà Tĩnh. Điểm nhấn kiến trúc của công trình là đỉnh cột bê tông với biểu tượng hình búp sen. Ảnh: Phạm Trường.