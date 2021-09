Những cầu thủ may mắn của CLB Quảng Ninh

Khó khăn tài chính của CLB Quảng Ninh đã xuất hiện từ lâu, nhưng vẫn có những cầu thủ may mắn nhận đủ tiền trước khi rời đội bóng này.

Sau khi chính thức dừng hoạt động từ cuối tháng 8, Công ty TNHH MTV Bóng đá Quảng Ninh đã dừng chi trả chế độ và bắt đầu tiến hành thanh lý hợp đồng với nhiều cầu thủ.

Đến nay, những cái tên đã chính thức ra đi có Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Phạm Nguyên Sa, Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Tiến Duy, Gustavo Santos, Diogo Pereira, Eydison Teofilo Soares... Hồi đầu mùa 2020, nhiều cái tên khác như Dương Thanh Hào, Đào Nhật Minh, Nguyễn Xuân Hùng... cũng đã nói lời chia tay sân Cẩm Phả.

Điểm chung của nhóm cầu thủ này là họ đều bị nợ một vài tháng lương cùng số tiền lót tay theo từng mùa giải. Xác nhận với Zing, tiền vệ Nguyễn Hải Huy cho biết các cầu thủ phải ký cam kết không kiện tụng đội bóng cũ thì mới nhận được giấy thanh lý hợp đồng để chuyển đến đội bóng mới.

Vũ Minh Tuấn (trái) là một trường hợp may mắn ở CLB Quảng Ninh. Ảnh: Minh Chiến.

Những không phải mọi cầu thủ rời Quảng Ninh đều bị nợ tiền. Vẫn còn một số cái tên may mắn nhận đủ tiền và đang xây dựng sự nghiệp tại đội bóng khác.

Hai trường hợp đặc biệt ấy là hậu vệ Bùi Văn Hiếu và tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Khi nhận giấy thanh lý hợp đồng vào cuối mùa giải 2017, Văn Hiếu và Minh Tuấn đều chưa hề nhận khoản tiền lót tay ở mùa giải ấy. Cả khi đã được CLB Thanh Hóa thanh toán tiền trong hợp đồng mới, họ vẫn còn bị đội Quảng Ninh nợ tiền.

Nhưng khác với các đồng đội cũ, Minh Tuấn và Văn Hiếu đều nhận được tiền lót tay khi mùa giải 2018 đi qua được nửa chặng đường. Họ nhận tiền trễ khoảng một năm so với hợp đồng. Đó là may mắn lớn của Minh Tuấn và Văn Hiếu so với các đồng đội.

Chia sẻ với Zing về thông tin trên, tiền vệ Bùi Văn Hiếu cho biết: “Chuyện cũ qua đi, tôi không muốn nói lại nữa. Nhưng đúng là tôi may mắn hơn các đồng đội khi vẫn nhận được tiền hợp đồng cũ dù đã chia tay CLB Quảng Ninh. Khi ấy, đội bóng chưa rơi vào tình trạng khó khăn như hiện tại. Mãi đến hết mùa giải 2019, khó khăn mới thực sự hiển hiện trước mắt”.

Hiện nay, nhiều cầu thủ CLB Quảng Ninh đang cân nhắc việc sẽ khởi kiện đội bóng cũ do quá nhiều khoản tiền bị nợ có thể không được chi trả. Tuy nhiên, khả năng họ thu lại được tiền là rất thấp khi CLB đang đứng trước bờ vực phá sản.

“CLB Quảng Ninh có lượng cổ động viên đông đảo nhiệt thành bậc nhất Việt Nam. Vài năm qua, thành tích của đội bóng cũng rất ổn. Bất kỳ lý do gì khiến đội bóng không thể tiếp tục chơi V.League là điều rất đáng buồn. Những cầu thủ ra đi cũng là một bộ khung tốt mà không dễ gì có được”, tiền vệ Bùi Văn Hiếu ngậm ngùi.

Quảng Ninh thăng hạng V.League sau mùa 2013. Từ năm 2014 tới nay, đội bóng chưa từng nằm ngoài tốp 6. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Quảng Ninh nổi lên như là một thế lực và bắt đầu đua vô địch vài mùa gần đây.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính đang tàn phá CLB này. HLV Thanh Hùng, đội trưởng Nguyễn Hải Huy và nhiều ngôi sao đang tháo chạy khỏi con tàu đắm. Hiện tại, CLB Quảng Ninh nợ 70 tỷ đồng tiền lương, thưởng và lót tay của cầu thủ.