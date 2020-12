Những câu thơ lãng mạn trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh

Tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh do họa sĩ Đỗ Hoàng Tường minh họa. Ở phiên bản đặc biệt của Con chim xanh biếc bay về, tranh minh họa được in màu sống động. NXB Trẻ sử dụng những tranh vẽ và thơ trong truyện in thành những tấm bưu thiếp tặng bạn đọc.