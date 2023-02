Những câu nói của Bane khiến Batman phải dè chừng

"Ta không phải là một trò đùa! Ta không phải là sự thách đố! Tôi là Bane!" - DC Comics. Câu nói này được trích từ Batman, Volume 3: I Am Bane cho thấy Bane khác với rất nhiều nhân vật phản diện khác từng đối đầu với Batman. Các nhân vật như The Riddler thích sử dụng các trò đùa tai quái khi làm việc ác; những kẻ như The Penguin, Mr. Freeze thường hành động với sự mỉa mai, khinh khỉnh đối với cuộc đời; đặc biệt đối với Joker, hắn cư xử như một kẻ điên nhưng trong đầu lại đầy toan tính. Bane thì khác. Sự trực diện khiến hắn đáng sợ. Sức mạnh và trí tuệ của Bane sẽ là công cụ để hắn “bẻ gãy” đối thủ, dù theo nghĩa bóng hay nghĩa đen.