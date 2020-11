Những câu chuyện về con người trên thế giới

“Humans” của Brandon Stanton đem đến một cái nhìn đa dạng và đầy màu sắc về cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại.

Năm 2010, Brandon Stanton đã xuất bản sách Humans of New York - một cuộc điều tra bằng hình ảnh về cuộc sống của dân cư New York.

Trong vài năm tiếp theo, Stanton đã mở rộng ống kính của mình nghiên cứu về con người vượt qua biên giới của quốc gia.

Sách Humans. Ảnh: Amazon.

Hành trình 5 năm đi qua 40 quốc gia, anh đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với cả nghìn nhân vật. Những bức ảnh và câu chuyện đó được chọn lọc, tập hợp thành sách Humans.

Được kể bằng sự chân thành và gần gũi, với những câu chuyện vô cùng thân thuộc, cuốn sách đã cung cấp một bức chân dung đa dạng về con người trên thế giới.

Ban đầu, tác giả có ý định thực hiện các cuộc trò chuyện để làm chú thích cho những bức ảnh. Sau đó, những câu hỏi của anh đã gợi mở nên nhiều chia sẻ sâu sắc. Mỗi nhân vật đều có những câu chuyện thú vị để kể. Cuối cùng, các cuộc “trò chuyện” lại trở thành điểm trọng tâm hơn so với những bức ảnh.

Tác giả chia sẻ rằng việc trò chuyện, chụp ảnh là một quá trình dài với nhiều khó khăn. Ban đầu mọi người đều có xu hướng tạo cho mình một vỏ bọc xa cách với câu chuyện thật mà họ muốn kể. Nhưng khi anh tìm thấy câu hỏi để bắt đầu câu chuyện, mọi người đã dần hé lộ những tâm tư của mình.

Câu hỏi quan trọng anh thường hỏi là: “Hiện tại cuộc đấu tranh lớn nhất của bạn trong cuộc sống là gì?”

Tác giả, nhiếp ảnh gia Brandon Stanton. Ảnh: Npr.

Bước vào cuốn sách, độc giả sẽ tìm được những câu chuyện gây kinh ngạc về cuộc đời con người ở khắp nơi trên thế giới. Những bí mật sâu kín, những chuyện chia lìa, những gia đình mất kết nối, sự hận thù, trầm cảm, sự tha thứ, tình yêu…

Biên niên sử của Brandon Stanton về cuộc sống của con người ở nhiều nền văn hóa cho thấy kinh nghiệm của một nhà văn. Tác giả đã đi nhiều nơi và suy nghĩ sâu sắc về tình trạng thế giới hiện nay.

Washington Post đã nhận xét: “Humans nhắc nhở chúng ta rằng việc làm người có ý nghĩa như thế nào. Đây là một trong những dự án nghệ thuật có ảnh hưởng nhất trong thập kỷ”.