Những câu chuyện siêu thực chỉ có trong sách

Nhiều người thích đọc những cuốn sách mô tả các câu chuyện kỳ lạ, siêu thực. Nó có thể gây ngạc nhiên, thích thú và khiến độc giả suy nghĩ rất lâu.

Theo định nghĩa của bảo tàng Tate, chủ nghĩa siêu thực "cân bằng tầm nhìn phù hợp về cuộc sống với tầm nhìn phô diễn sức mạnh của vô thức và mộng mơ". Một yếu tố quan trọng khác của chủ nghĩa siêu thực là khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong những điều kỳ lạ và huyền bí.

Nói cách khác, những câu chuyện siêu thực cân bằng giữa thực tế và trí tưởng tượng để tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Theo Bookriot, sách siêu thực có quan hệ mật thiết với các thể loại như chủ nghĩa hiện thực huyền ảo hay tân quái (new weird). Hoặc thậm chí là sự kết hợp của cả 2.

Dưới đây là 8 quyển sách siêu thực đặc biệt nhất từng được viết ra, theo đánh giá của Bookriot.

Earthlings của Sayaka Murata

Khi đề cập về những quyển sách siêu thực, cái tên đầu tiên phải kể đến là Earthlings của Sayaka Murata. Câu chuyện được dịch từ tiếng Nhật thoạt nghe có vẻ bình thường, kể về một người phụ nữ tên là Natsuki.

Cô từng trải qua mùa hè ở vùng núi Nagano mơ mộng với người anh họ Yuu. Khi trưởng thành, Natsuki không hài lòng với cuộc sống của mình nên quyết định trở về không gian thân thuộc của mình trên núi và chuẩn bị gặp lại Yuu.

Đến đây, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, phần kế tiếp của Earthlings có một bước ngoặt rất đen tối và siêu thực, đến mức độc giả nên chuẩn bị tâm lý trước khi đọc.

Fever Dream của Samanta Schweblin

Phiên bản gốc được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, Fever Dream kể về câu chuyện của một người phụ nữ tên Amanda đang nằm hấp hối trong một phòng khám bệnh ở nông thôn. Cậu bé tên David ngồi bên cạnh cô.

Dù không có mối quan hệ gì, họ cùng kể một câu chuyện đầy ám ảnh về những linh hồn tan vỡ, độc hại, sức mạnh và sự tuyệt vọng của gia đình.

Fever Dream là một cơn ác mộng trở thành hiện thực, câu chuyện ma trong thế giới thực tại, câu chuyện tình yêu và một câu chuyện cảnh báo.

The Complete Stories of Leonora Carrington

Leonora Carrington là một trong những nghệ sĩ siêu thực nổi tiếng nhất ở Mexico. Bà được biết đến với những tác phẩm hội họa, nhưng cách viết của Carrington cũng rất kỳ lạ.

The Complete Stories of Leonora Carrington là một bộ sách không thể bỏ qua đối với bất kỳ ai yêu thích tiểu thuyết siêu thực. Trong đó, The Oval Lady và White Rabbits là 2 quyển có thể khiến độc giả ngạc nhiên tột độ.

Kangaroo Notebook của Kōbō Abe

Kōbō Abe là một nhà văn nổi tiếng của chủ nghĩa siêu thực Nhật Bản. Đây là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông. Kangaroo Notebook theo chân một người kể chuyện giấu tên, ngày nọ thức dậy với mầm củ cải mọc ra từ chân.

Anh ấy gặp một bác sĩ và bị đưa đến Thung lũng địa ngục để thực hiện liệu pháp điều trị bằng suối nước nóng. Cuộc hành trình đi qua thế giới ngầm kỳ lạ với đầy y tá ma cà rồng, ác quỷ, một người lái đò hung ác.

The Last Days of New Paris của China Miéville

China Miéville được biết đến nhiều với những tiểu thuyết kỳ lạ, The Last Days of New Paris là một trong những tác phẩm có tính siêu thực hơn cả.

Phần đầu tiên bắt đầu vào năm 1941 với một môn đồ của chủ nghĩa thần bí người Mỹ tên Jack. Cuộc đời anh mãi mãi thay đổi khi gặp nhóm bí mật chống Đức Quốc xã và một trong những thành viên của họ là André Breton (tên của nhà văn khai sinh bản tuyên ngôn Chủ nghĩa siêu thực).

9 năm sau, mạch truyện viết về Thibaut. Anh ta là một chiến binh theo chủ nghĩa siêu thực đang cố gắng thoát khỏi những con đường địa ngục của Paris, nơi dẫn Thibaut đến với Sam, một nhiếp ảnh gia người Mỹ bị ám ảnh về quá khứ.

Freshwater của Akwaeke Emezi

Freshwater là tiểu thuyết bán tự truyện, siêu thực của Akwaeke Emezi. Tác phẩm kể câu chuyện về Ada, một đứa trẻ khác thường, nhận được nhiều sự quan tâm của gia đình, sống ở miền nam Nigeria.

Ada gặp rắc rối, dễ bị bạo lực. Sinh ra với một chân khác thường, cô ấy bắt đầu phát triển những nhân cách riêng biệt bên trong cơ thể khi trưởng thành.

Khi đến Mỹ để học đại học, một sự kiện đau buồn trong khuôn viên trường đã kích hoạt các nhân cách của cô thành một thứ gì đó mạnh mẽ và có khả năng gây nguy hiểm.

Kafka on the Shore của Haruki Murakami

Haruki Murakami trứ danh với những câu chuyện siêu thực. Một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là Kafka on the Shore.

Câu chuyện kể về Kafka, một nhân vật tuổi teen bỏ nhà đi và Nakata là một người đàn ông lớn tuổi có thể nói chuyện với mèo.

Thông qua các hiện tượng kỳ lạ như mưa cá, giết người, mèo biết nói và thậm chí cả những người đàn ông không tuổi, số phận của họ đan xen theo những cách kỳ lạ và tuyệt vời như diễn biến của câu chuyện.

Nudibranch của Irenosen Okojie

Cuối cùng trong danh sách này nhưng không kém phần hấp dẫn là một tuyển tập truyện ngắn siêu thực không thể bỏ qua. Nudibranch bao gồm 15 câu chuyện kỳ lạ nhất mà bạn từng đọc.

Dàn nhân vật kỳ quặc của sách bao gồm một nữ thần khao khát tình yêu, một kẻ đóng giả Grace Jones, một nhà du hành thời gian, một nhà sư có khả năng đi qua các chiều không gian khác nhau.