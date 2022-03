Những câu chuyện hậu trường thể thao

Bóng đá là chủ đề quen thuộc, được nhiều người yêu thích. Một số cầu thủ, huấn luyện viên kể về câu chuyện của mình qua những trang sách.

Arsène Wenger là huấn luyện viên tại vị lâu nhất trong lịch sử các câu lạc bộ bóng đá. Ông đã dẫn dắt đội bóng Arsenal giành 17 danh hiệu trong khoảng thời gian 1996-2018.

Trong khi đó, Sir Alex Ferguson, trong vòng 27 năm, đã giúp Manchester United trở thành một trong hai câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội.

Còn Luka Modrić, người đoạt danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2018, được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc mọi thời đại. Ông thi đấu ở vị trí này cho câu lạc bộ Real Madrid tại La Liga.

Câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của những “ngôi sao bóng đá” đó được kể lần lượt trong các cuốn Arsène Wenger: Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng, Hồi ký Alex Ferguson và Tự truyện của Luka Modrić.

Cuốn sách kể về cựu huấn luyện viên Arsène Wenger. Ảnh: Thu Huệ.

Hành trình làm huấn luyện viên

My life in red and white là hồi ký của huấn luyện viên Arsène Wenger. Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, cuốn sách đã chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách best-seller, đưa Arsène Wenger trở thành vị huấn luyện viên bóng đá thứ hai có sách best-seller, theo The Bookseller.

Cuốn sách trước đó đạt được vị trí này là hồi ký của huấn luyện viên Manchester United Sir Alex Ferguson. Tác phẩm gồm nhiều câu chuyện thú vị và những quan điểm thẳng thắn, không khoan nhượng trải dài qua sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy.

Bằng phong cách hấp dẫn và sâu sắc, Sir Alex Ferguson kể lại cho độc giả hành trình ông tạo dựng được một đội ngũ tài năng, gồm những chàng trai như Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes và anh em nhà Neville.

Bên cạnh đó, ngoài thành công trong sự nghiệp huấn luyện viên trên sân cỏ, Sir Alex Ferguson còn có cuộc sống gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Ông cũng duy trì nhiều sở thích khác như xem đua ngựa, đọc sách.

Một tác phẩm khác của huấn luyện viên bóng đá phải kể đến My life in red and white của huấn luyện viên Arsène Wenger.

Mới đây, bản dịch tiếng Việt có mặt tại Việt Nam với tiêu đề Arsène Wenger: Cuộc đời tôi qua hai màu đỏ - trắng. Sách kể về những thăng trầm trong sự nghiệp của "Giáo sư người Pháp", đặc biệt là khoảng thời gian ông dẫn dắt câu lạc bộ Arsenal.

Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên bóng đá hàng đầu thế giới Arsène Wenger tự bộc bạch câu chuyện đời tư của mình qua trang sách. Ông thoải mái chia sẻ về cuộc đời, những nguyên tắc thành công ở cả trong và ngoài sân cỏ, cùng bài học về thuật lãnh đạo, sự phát triển cá nhân và công tác quản trị đội bóng.

Độc giả hâm mộ môn “thể thao vua” này sẽ nhận ra Wenger luôn mang trong mình suy ngẫm có giá trị về bóng đá. Những cách tiếp cận mới mẻ và độc đáo của ông trong việc xây dựng động lực, tư duy, duy trì thể lực và tâm lý đã đem lại chiến thắng cho đội bóng Arsenal.

Là người đam mê lối chơi bóng đá tấn công, Arsène Wenger luôn tin “chơi đẹp và cống hiến nên là mục tiêu của bóng đá”. Ông viết: “Tôi đam mê bóng đá và niềm đam mê đó chưa bao giờ phai nhạt”.

Ông cho rằng trước mỗi trận đấu nên đặt ra tham vọng cao nhất và tin tưởng vào nó, “gieo hạt giống trong một năm và thu hoạch hai năm sau đó”.

Cuốn sách trải dài suốt sự nghiệp lẫy lừng của nhà cầm quân người Pháp, bắt đầu từ những nấc thang khiêm tốn ở quê hương và nước Nhật, lên đến đỉnh cao với 22 năm dẫn dắt Arsenal FC, câu lạc bộ nổi tiếng của London.

Mỗi câu chuyện tưởng như chỉ dành cho những ai hâm mộ bóng đá và Arsenal FC, nhưng bài học rút ra từ đó lại hướng đến bất kỳ ai đang mong muốn tìm kiếm những công cụ dẫn tới thành công trong công việc và cuộc sống.

Cuốn tự truyện của cầu thủ Luka Modrić. Ảnh: Thu Huệ.

Quá trình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp

Tự truyện của Luka Modrić là cuốn sách do ông và Robert Matteoni cùng thực hiện. Sách viết về “siêu sao câu lạc bộ Real Madrid” và cũng là một “huyền thoại bóng đá Croatia”.

Trong tác phẩm, Luka Modrić kể lại toàn bộ hành trình của mình từ một cậu bé sống nơi vùng quê bị nội chiến tàn phá đến khi trở thành nhà vô địch UEFA Champions League cùng những phần thưởng cá nhân cao quý trong làng bóng đá thế giới.

Được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc trong 2 thập kỷ vừa qua, Luka chia sẻ với độc giả những khó khăn trong cuộc sống thời thơ ấu, giai đoạn diễn ra cuộc chiến giành độc lập của đất nước Croatia và những bước đi gian nan trong quá trình trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tác giả cũng kể về tình cảm sâu đậm dành cho gia đình, kỷ niệm đáng nhớ tại các giải đấu khác nhau.

Sách trả lời cho các câu hỏi: Ông đã nghĩ gì trong những trận đấu quan trọng, cam go nhất? Mối quan hệ của ông với những ngôi sao khác như thế nào? Điều gì tạo nên sự lì lợm và quyết tâm to lớn trên sân cỏ của Luka? Cần những yếu tố gì để trở thành một siêu sao hàng đầu thế giới?

Cuốn tự truyện gồm 10 chương, mỗi chương lại gồm các câu chuyện nhỏ kể về giai đoạn tuổi thơ bên ông nội, những ngày ở trường học đến những trận đấu đầu tiên. Ở đó, có thành công nhưng cũng không ít thất bại. Sau cùng, ông đúc kết: “Bạn cần phải bị ngã trước khi tung cánh bay cao”.

Trải qua khởi đầu gian nan, không được thừa nhận năng lực, nhưng bằng quyết tâm và kiên trì cao độ, Luka Modrić đã vượt qua mọi nghi ngờ và đạt đến đỉnh cao trong bóng đá.

Câu chuyện chân thực về siêu sao bóng đá Croatia cũng truyền cảm hứng cho người trẻ biết vươn lên, tự khẳng định bản thân mình trong xã hội.