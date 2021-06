Những câu chuyện bệnh viện khiến khán giả bật khóc

Không chỉ mang đến câu chuyện ấm áp, tươi sáng và mang màu sắc hoài cổ xoay quanh năm bác sĩ tài hoa, “Hospital Playlist” còn gây ấn tượng bằng những câu chuyện y đức đầy cảm động.

Series Hospital Playlist đến từ đạo diễn Shin Won Ho, người đàn ông đứng sau thương hiệu Reply ăn khách của màn nhỏ xứ Hàn, đã trở lại với mùa hai. Bộ phim vẫn giữ nguyên sức hút, thể hiện qua tỷ lệ người xem ấn tượng và những phản hồi tích cực từ khán giả trên Internet.

Không chỉ chiêu đãi khán giả câu chuyện tình bạn, tình đồng nghiệp ấm áp, giản dị và tươi sáng, Hospital Playlist cũng xây dựng không gian bên trong bệnh viện Yulje với nhiều câu chuyện đời chân thực. Cách các bác sĩ đối xử với bệnh nhân không chỉ giúp bồi đắp niềm tin vào y đức, còn mang đến những thước phim đầy cảm xúc.

Quỹ từ thiện “Chú chân dài” của bác sĩ nhi Ahn Jung Won

Ahn Jung Won (Yoo Yeon Seok) là bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện Yulje. Chính anh là người đã đưa bốn người bạn thân tài giỏi của mình về làm việc tại đây. Jung Won là mẫu đàn ông dịu dàng, đa cảm, luôn sẵn lòng giúp đỡ người hoạn nạn.

Vì không thể đương đầu với cái chết của các bệnh nhi, Jung Won đã có lúc muốn bỏ việc.

Jung Won là Mạnh Thường Quân ẩn danh đứng sau quỹ từ thiện tên "Chú chân dài". Đây là bí mật nhỏ mà anh không tiết lộ với ai, kể cả những người bạn thân thiết. Mỗi tháng, vị bác sĩ dành phần lớn tiền lương của mình để ủng hộ vào quỹ, dẫn đến tình huống dở khóc dở cười khi thân là thiếu gia con nhà giàu nhưng luôn phải ngửa tay vay tiền bạn bè mỗi lần đi ăn.

Ở phần I của Hospital Playlist, Jung Won thường xuyên gợi ý bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn xin hỗ trợ từ Chú chân dài. Quỹ này cũng là địa chỉ tin cậy mà các bạn của Jung Won tìm đến mỗi khi bệnh nhân của họ cần trợ giúp về tài chính. Khi Jung Won nghĩ đến chuyện bỏ việc, anh cũng ngỏ ý trao lại quỹ này cho người bạn cùng chí hướng mà mình tin tưởng.

Có thể nói, dù Jung Won hết lần này đến lần khác khóc lóc đòi bỏ nghề để chuyển sang làm mục sư, anh chính là người phù hợp hơn cả cho công việc của một bác sĩ. Không chỉ chăm lo cho tính mạng của người bệnh, Jung Won còn tình nguyện bỏ tiền túi chia sẻ một phần gánh nặng kinh tế mà không mong được báo đáp.

Ca phẫu thuật tim của Kim Jun Wan

Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho) là bác sĩ chuyên khoa ngoại tim mạch. Tay nghề giỏi giang, nhưng Jun Wan thường khiến người đối diện phật ý vì quá thẳng thắn và hay nổi nóng.

Dù không giỏi an ủi người bệnh lẫn thân nhân, Jun Wan lại là người chu đáo tới mức tới dự đám cưới con gái bệnh nhân hay đến chia buồn với gia quyến khi người bệnh qua đời.

Trong một ca bệnh, Jun Wan phải tiến hành phẫu thuật tim cho một em bé mới sinh. Tuy nhiên, trước lúc tiến hành phẫu thuật, em bé bị sốt khiến mọi việc phải tạm hoãn. Jun Wan thông báo tình hình cho người giám hộ của em bé - một cặp vợ chồng mới tròn 20 với lối cư xử trẻ con, nông nổi.

Khi bệnh nhi đã có thể làm phẫu thuật, Jun Wan đề nghị được nói chuyện với người giám hộ của em bé một lần nữa. Tuy nhiên, cặp bố mẹ trẻ đã đi mất và hai người bà xuất hiện. Jun Wan tóm tắt cho hai bà về ca mổ của cháu họ diễn ra vào sáng mai.

Khi hai người bà đề nghị Jun Wan từ nay về sau hãy trao đổi các vấn đề quan trọng với mình vì bố mẹ đứa bé còn trẻ quá, anh khẳng định mình sẽ làm việc với người mẹ, vì cô mới là người giám hộ hợp pháp.

Giữ đúng lời hứa, sau ca phẫu thuật, khi bước ra khỏi phòng mổ để thông báo với gia đình người bệnh, Jun Wan đã bỏ qua hai người bà để tới trao đổi với cha mẹ em bé đầu tiên. Người mẹ trẻ bật khóc vì hạnh phúc. Không chỉ vì con cô đã qua cơn nguy kịch mà còn là lần đầu tiên, có ai đó đối xử với cô như một người trưởng thành.

Sau khi hoàn thành ca mổ, Jun Wan đã vội vã thay đồ tới dự lễ cưới của con gái một bệnh nhân khác. Vì sợ ảnh hưởng tới đám cưới của con, người cha này đã chần chừ không muốn thực hiện phẫu thuật tim. Jun Wan đã thay người cha đang nằm hồi sức tại bệnh viện tới đám cưới của con gái ông.

Ca phẫu thuật hiến tạng trong Ngày Thiếu nhi

Hay tin bệnh nhân của mình được ra viện, bác sĩ Lee Ik Joon (Jo Jung Suk) đã tới tận nơi để nói lời chào. Người cha của gia đình được xuất viện ngay trước Ngày Thiếu nhi và cả nhà ba người sẽ cùng nhau ăn mừng hai sự kiện ấy. Ik Joon chúc mừng, nhắc người cha không được làm gì quá sức khi chưa bình phục hoàn toàn.

Các ca bệnh của Ik Joon đều là hoàn cảnh trái ngang: người cha bị tai nạn khi vừa xuất viện, người vợ được người chồng ngoại tình cho gan, người cha quyết giảm cân để hiến tạng cho cô con gái mình bỏ rơi...

Tuy nhiên, đêm hôm sau, Ik Joon hay tin người chồng đã hôn mê sâu do bị tai nạn. Trước đó, người đàn ông đã đăng ký hiến tạng, và phẫu thuật lấy tạng được thực hiện ngay tại bệnh viện Yulje.

Khi mọi thứ cho ca phẫu thuật đã chuẩn bị xong xuôi, Ik Joon đề nghị ê-kíp hãy chờ thêm 10 phút. Dù sự chờ đợi không gây ảnh hưởng lớn, các bác sĩ đang chờ chuyển tạng vẫn tò mò muốn biết lý do. Ik Joon đáp: “Vì giờ hãy còn là Ngày Thiếu nhi”.

Anh giải thích nếu họ làm phẫu thuật ngay lúc này, từ nay về sau con của người bệnh xấu số sẽ sống với nỗi đau buồn khi Ngày Thiếu nhi là ngày giỗ cha. Mọi người trong phòng phẫu thuật đều im lặng, chờ đợi những khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm ấy qua đi.

Trong 5 người bạn, Ik Joon vẫn luôn được biết là người đóng vai trò vực dậy tinh thần cho cả nhóm. Nhưng Ik Joon, hơn ai hết, cũng là người đàn ông nhạy cảm, tinh tế và giỏi quan sát.

Ca đỡ đẻ của Yang Seok Hyeong

So với các bạn, Seok Hyeong (Kim Dae Myung) là người có cuộc đời sóng gió hơn cả. Anh sống hướng nội, không thích ồn ào, có xu hướng né tránh xung đột. Cha Seok Hyeong đã bỏ vợ để tới sống với nhân tình, em gái anh đã tự sát. Bản thân Seok Hyeong cũng một lần trải qua hôn nhân tan vỡ.

Seok Hyeong chuyên khoa sản. Tới Yulje, tính cách hướng nội khiến vị bác sĩ khó hòa đồng. Anh cũng thường xuyên bị bác sĩ nội trú Chu Min Ha (Ahn Eun Jin) hiểu lầm hay lớn tiến phê bình.

Do đó, khi Seok Hyeong gặp riêng Min Ha, đề nghị cô giúp anh che miệng đứa bé ngay khi nó ra đời trong ca đỡ đẻ cho sản phụ mang thai bị dị tật não sắp tới, nữ bác sĩ nội trú đã không giấu được bức xúc.

Trong phòng sản, Seok Hyung đã nhờ một y tá đặt sẵn sẵn chiếc loa phát nhạc. Ngay khi đứa bé chào đời, y tá này cố tình bật nhạc to lên. Min Ha theo thỏa thuận từ trước, đưa tay bịt miệng đứa bé. Seok Hyung bước tới an ủi người mẹ, bày tỏ sự thương tiếc với đứa con chết non của cô. Người mẹ bật khóc trong khi Seok Hyung nắm chặt tay sản phụ, động viên cô rằng cô đã cố gắng hết sức rồi.

Bộ phim tiết lộ Seok Hyung đã dày công chuẩn bị loa phát nhạc, lại nhờ cả Min Ha bịt miệng em bé là để người mẹ không nghe thấy tiếng con khóc. Trước đó, dù biết đứa con chẳng thể sống được, người mẹ vẫn muốn mang thai cho đủ ngày đủ tháng và sinh nó ra đời.

Seok Hyung hiểu dù mình có chuẩn bị tâm lý cho người mẹ tốt thế nào về việc con chắc chắn sẽ chết, tiếng khóc của đứa bé vẫn sẽ ám ảnh cô cả đời. Anh không muốn một người phụ nữ đã cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần để sinh ra một đứa trẻ - dù nó không lành lặn và sẽ sớm chết đi, phải trải qua những điều kinh khủng nhường ấy.

Ca phẫu thuật não của Chae Song Hwa và Ahn Chi Hong

Trong Hospital Playlist, Song Hwa (Jeon Mi Do) là nữ bác sĩ khoa thần kinh tài sắc vẹn toàn. Chi Hong (Kim Jun Han) là bác sĩ nội trú đang được Song Hwa dìu dắt. Sau một thời gian Chi Hong đóng vai trò người hỗ trợ, Song Hwa quyết định để anh đứng ở vị bác sĩ phẫu thuật chính.

Chae Song Hwa là hình mẫu bác sĩ toàn đức toàn tài, hết lòng vì người bệnh.

Tuy nhiên, trong ca mổ, Song Hwa đã nhận ra thay đổi bất thường khi Chi Hong dừng lại trong phút chốc, không giấu được sự đau đớn. Khi tiếp tục mổ, anh liên tiếp mắc lỗi. Song Hwa phải thay thế Chi Hong hoàn thành ca mổ. Cô không quên chỉ cho đồng nghiệp những điều nên và không nên làm.

Chi Hong tới gặp Song Hwa tại văn phòng. Anh phát hiện cô đã biết về căn bệnh của mình sau ca phẫu thuật. Song Hwa hỏi vì sao Chi Hong giữ bí mật về tình trạng sức khỏe. Vị bác sĩ thừa nhận mình quá kiêu hãnh để thừa nhận bản thân có vấn đề về xương khớp mỗi khi ai đó đặt câu hỏi.

Chi Hong hỏi Song Hwa tại sao cô không quở trách mình khi anh phạm quá nhiều lỗi trong ca phẫu thuật, vị bác sĩ trả lời: “Vì tôi tin cậu”. Song Hwa hiểu Chi Hong đã nỗ lực học tập và chuẩn bị như thế nào cho ca phẫu thuật. Vậy nên, một cách tự nhiên, cô hiểu anh có lý do riêng và tôn trọng nỗi niềm ấy.

Trong Hospital Playlist, sự ân cần và lòng vị tha không chỉ xuất phát từ bác sĩ và hướng tới bệnh nhân. Tính nhân văn còn lan tỏa trong cộng đồng các bác sĩ, dù giữa họ đôi lúc là quan hệ cạnh tranh để thăng tiến.

Không giấu nghề, không chèn ép lẫn nhau, sẵn lòng hỗ trợ để đồng nghiệp và cấp dưới phát triển, đó là tinh thần tích cực tỏa ra từ Song Hwa và các đồng nghiệp của cô. Với họ, bệnh nhân luôn là ưu tiên cao nhất.

Chính sự nhân văn, những câu chuyện đời đẹp đẽ, giàu cảm xúc đã mang đến cho Chuyện đời bác sĩ những thành công vang dội.