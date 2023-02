Những cặp tình nhân ghét bỏ ngày Valentine

Khi còn độc thân, Beth Ashley, cây viết của VICE, đã ám ảnh với ngày Valentine. Hình ảnh ngọt ngào của các cặp tình nhân hôn nhau, nắm tay trên phương tiện giao thông công cộng, rạp phim và xuất hiện khắp mọi nơi khiến cô khó chịu.

Ngay khi Giáng sinh và lễ đón mừng năm mới kết thúc, các siêu thị, trung tâm thương mại đã chuyển sang chủ đề trang trí màu hồng, lấp lánh và ngập tràn hoa giấy. Điều này khiến hội cô đơn phần nào cảm thấy chạnh lòng khi thiếu vắng một mối quan hệ lãng mạn cho riêng mình.

Meg Arroll, nhà tâm lý học và tác giả của cuốn “Tiny Traumas”, cho biết đó là cảm xúc dễ hiểu. Bởi vì Valentine ngày nay đang bị các nhãn hàng lạm dụng để quảng cáo, thúc đẩy doanh số và khuếch đại những ý tưởng phi thực tế về tình yêu.

“Với xu hướng yêu bản thân, mọi người đã làm rất tốt để chống lại ý tưởng cần ‘nửa kia’ để khiến mình trọn vẹn hơn hay phụ thuộc vào hạnh phúc mà đối phương mang lại.

Việc tập trung vào chủ nghĩa hoàn hảo trong mối quan hệ là cực kỳ độc hại. Tuy nhiên, ngay cả khi hài lòng về cuộc sống một mình trong suốt thời gian còn lại của năm, tác động từ ngày Valentine cũng có thể khiến bạn tủi thân và nhen nhóm suy nghĩ mình là kẻ thất bại”, Arroll giải thích.

Thậm chí, không ít cặp đôi đang yêu nhau cũng ghét bỏ lễ tình nhân. Nhiều người nghĩ rằng đây là dịp để bày tỏ tình cảm hay ngày lãng mạn nhất trong năm. Nhưng thực tế nó cũng tạo nên áp lực không nhỏ với các chàng trai, cô gái.

“Cô bạn của tôi từng khoe về chiếc túi xách hàng hiệu được người yêu tặng. Nhưng tôi cá là cô ấy không nói món quà này được mua sau khi cô khóc lóc vì đối phương quên mất ngày Valentine”, Ashley kể.

Ashley và bạn trai yêu nhau hơn 5 năm nhưng họ không có nhiều kỷ niệm về lễ tình nhân. “Nửa kia” của cô làm việc trong lĩnh vực khách sạn và luôn bận rộn trong các dịp lễ.

Theo Ashley, việc cố gắng sắp xếp cho một buổi tối lãng mạn giống như chơi môn thể thao mạo hiểm.

“Nếu chúng tôi muốn đón Valentine, anh ấy sẽ phải đặt trước một năm và thỏa hiệp với các đồng nghiệp nam khác. Công bằng mà nói, để chọn được chỗ đẹp ở nhà hàng thì cũng cần nhiêu đó thời gian - một lời nguyền khác dành cho mọi cặp đôi kỷ niệm tình yêu của họ trong cùng một ngày”, Ashley chia sẻ.

Đây là năm thứ 6, Jem Morgan (26 tuổi, trợ lý nhân sự) và người yêu ở bên nhau. Morgan cho biết cô cũng sợ ngày 14/2 hàng năm.

“Vì nguyên nhân nào đó, bạn trai tôi rất thích ngày này. Tôi cũng chiều theo những mong muốn của anh ấy. Nhưng tôi vẫn ghét nó mỗi khi tháng 2 đến gần”, Morgan nói.

Theo cô mô tả, những sự kiện được lên lịch khiến cô cảm thấy gò bó, như bị ép buộc.

“Chúng ta nên đi ăn tối, mua quà cho nhau và đối xử tốt với ‘nửa kia’ cả năm chứ không phải đợi đến Valentine mới làm. Thành thật mà nói, tôi thực sự không có tâm trạng để hẹn hò hay quan hệ tình dục vào lễ tình nhân”, Morgan nói thêm.

Nhà tâm lý học Arroll đồng ý rằng tính chất gượng ép trong ngày 14/2 có thể là thứ giết chết sự hứng thú, phấn khởi của rất nhiều cặp đôi.

“Thường thì những khoảnh khắc lãng mạn nhất là lúc không được lên kế hoạch và bạn không thể tạo lại cảm giác đó một lần nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, các mối quan hệ tình cảm dường như rất hạnh phúc khi đến Valentine. Nhưng với một số người, đó chỉ là vỏ bọc trước loạt lịch hẹn từ trước”, Arroll cho hay.

Ellen Jones (35 tuổi), nhà môi giới bất động sản, nói rằng ngày Valentine giống như “một lời nhắc nhở thực tế về việc đàn ông có thể lười biếng như thế nào”.

Ellen đã ở bên người bạn đời của mình được 9 năm. Trong thời gian chung sống, việc chứng kiến ​​cách các cặp đôi khác đối xử với nhau trong lễ tình nhân khiến cô tỏ ra chán ghét chồng mình.

Nhìn các bài đăng trên mạng của những người sắp đính hôn hoặc nhận được món quà sang trọng khiến cô có chút tủi thân.

“Năm nào anh ấy cũng có bài phát biểu giống nhau về kỳ nghỉ nhảm nhí như thế nào, cả hai nên tiết kiệm tiền thay vì đốt tiền vào đó. Mặc dù trong thâm tâm tôi hoàn toàn đồng ý với điều này, tôi vẫn khó chịu vì chồng mình không thể nói gì đó khiến vợ vui vẻ”, Ellen bày tỏ.

Theo Arroll, sự so sánh trên mạng xã hội là “con dao” với các mối quan hệ tình cảm.

“Tuy đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, quà cáp và những hành động bất ngờ, thậm chí điên rồ vẫn được cho là không thể thiếu trong dịp Valentine. Ngay cả khi biết không phải mọi thứ nhìn thấy trên mạng đều là bức tranh toàn cảnh thì bạn vẫn khó chịu và có phản ứng xúc động trước điều đó”.

Nó không phải là vấn đề lớn nếu người khác có một ngày lễ tình nhân tuyệt vời hơn bản thân, nhưng Arroll lưu ý rằng phần cảm xúc trong não của chúng ta hoạt động nhanh hơn nhiều so với lý trí.

Áp lực và tâm lý so sánh trong ngày 14/2 cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Arroll nhận thấy sự gia tăng đáng kể số bệnh nhân tìm kiếm liệu pháp trị liệu cho cặp đôi ngay sau lễ hội tình yêu.

“Ngày lễ tình nhân buộc chúng ta phải thực sự nhìn vào các mối quan hệ của mình dưới kính hiển vi. Đôi khi đây không phải là điều xấu, các vấn đề sẽ được đưa ra ánh sáng nhưng hầu hết nó bị thổi phồng quá mức”.

Nhà tâm lý học này còn cho rằng những trở ngại ngăn cản ngày Valentine hoàn hảo có thể khiến nhiều người đặt ra nghi vấn họ không còn thích nhau nữa.

