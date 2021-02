Những cặp tình nhân bị chê nhạt nhẽo trên màn ảnh

Khoan bàn đến cái kết vô hậu, khi Anakin trở thành phản diện Darth Vader còn Padmé qua đời sau khi hạ sinh cặp anh em Luke và Leia - khởi nguồn cho cảnh phim kinh điển "Luke, I'm your father" trong the The Empires Strikes Back (1980) - khán giả không nhìn thấy được tình cảm họ dành cho nhau. Dù thời điểm thực hiện bộ phim, cả Portman và Christensen đều là những gương mặt trẻ tài năng, kỹ thuật diễn xuất không thể che giấu sự thật họ không có tương tác tình cảm trên màn ảnh. Ảnh: LucasFilm.