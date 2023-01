Những cặp siêu anh hùng có mâu thuẫn lớn

Hulk vs The Thing - Cặp tiếp theo không thể thân thiện với nhau là những người khổng lồ thực sự. Hulk đến từ Avengers và The Thing thuộc nhóm Fantastic Four. Giữa họ dường như không thể tồn tại tiếng nói chung. Lớp da của Hulk khi xanh khi xám, tính cách anh ấy khi dịu dàng khi bùng nổ nhưng có một điều không thể thay đổi. Mỗi khi Hulk ở cạnh The Thing, chắc chắn một trận chiến sẽ diễn ra.