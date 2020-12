Những cặp sao Hollywood nên duyên trên phim trường

Ryan Gosling xiêu lòng trước nhan sắc rực rỡ của Eva Mendes trên phim trường The Place Beyond the Pines (2012). Tuy nhiên, bộ đôi cố gắng giữ kín quan hệ từ khi bắt đầu hẹn hò. Hiện, vợ chồng anh có 2 con gái là Esmeralda (6 tuổi) và Amada (4 tuổi). Sau khi lập gia đình, Mendes lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ảnh: Pinterest.