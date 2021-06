Những cặp sao 'gương vỡ lại lành'

Theo The Guardian, ca sĩ John Legend từng cố gắng cắt đứt mối quan hệ với người mẫu Chrissy Teigen, trước khi họ trở thành gia đình hạnh phúc như hiện tại. "Nhiều năm trước khi kết hôn, tôi rất bận rộn và căng thẳng với cuộc sống. Lúc ấy, tôi chỉ muốn độc thân. Song, vợ tôi không muốn điều đó", giọng ca All of Me nói. Ảnh: Getty.