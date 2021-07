Những cặp nghệ sĩ bí mật kết hôn

Trong chương trình Tell Me About It with Jade Iovine, Gwen Stefani cho biết cô chưa quên được cảm giác hạnh phúc khi kết hôn ngày 3/7. Cặp sao tổ chức hôn lễ tại biệt thự kiểu trang trại ở Oklahoma và chỉ có người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết tham dự.