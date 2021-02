Anu Nadella và Satya Nadella kết hôn tháng 12/1992 khi Anu vẫn đang ở Ấn Độ, còn Satya đã có thẻ xanh sang Mỹ. Cặp đôi có 3 đứa con, trong đó người con tên Zain bị bại não. Anu đã hợp tác với Bệnh viện Nhi đồng Seattle (Mỹ), cùng chạy chiến dịch "It Starts With Yes" với mục tiêu quyên góp 1 tỷ USD nhằm cải thiện sức khỏe trẻ em. Ảnh: Lisa Romerein.