Những cặp diễn viên thường kết đôi trên màn ảnh

Trong Hãy nói lời yêu, tình cảm giữa nhân vật Phan và Hoàng My là tình yêu tuổi trẻ trong sáng, chân thành. Lúc đầu, Phan ở cạnh My như một người bạn và chứng kiến hết mọi khổ đau, bất hạnh mà cô gái này phải trải qua. Mỗi khi My yếu đuối nhất, Phan đều có mặt. Sự quan tâm ân cần của Phan cuối cùng cũng khiến My rung động và mở lòng thêm một lần.