Những cặp diễn viên phụ ấn tượng của màn ảnh Hàn

Lee Dong Wook và Yoo In Na (Yêu Tinh): Sau thành công của bom tấn truyền hình Yêu Tinh (Goblin) năm 2016-2017, ngoài Gong Yoo và Kim Go Eun, cặp Lee Dong Wook và Yoo In Na cũng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Trong phim, Lee Dong Wook hóa thân là thần chết Wang Yeo còn Yoo In Na vào vai cô chủ cá tính của một quán gà chiên.