Những cặp cha con nổi tiếng trong giới giải trí

Nhà Skarsgard có truyền thống làm diễn viên. Stellan Skarsgard từng xuất hiện trong các phim Good Will Hunting, Chernobyl và Mamma Mia!. Tiếp đó, ba người con của ông cũng là sao nam nổi tiếng. Gustaf được biết đến với vai diễn Floki trong Vikings, con trai út Bill Skarsgard thành danh với vai hề ma Pennywise trong It và Alexander nổi tiếng với các phim The Legend of Tarzan, True Blood và Big Little Lies (từ trái sang).