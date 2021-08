Những cặp cha con nhà văn nổi tiếng thế giới

John Updike và David Updike: John Updike có 4 con với người vợ đầu Mary Pennington. Đó là David, Michael, Miranda và Elizabeth. David theo chân cha, có nhiều tác phẩm truyện ngắn xuất bản trên The New Yorker cũng như tuyển tập có tên Out on the Marsh (Trên đầm lầy). Ông cũng là tác giả của bộ tứ truyện dành cho thiếu nhi nhận được nhiều sự quan tâm lần lượt mang tên A Winter Journey (Chuyến phiêu lưu mùa đông - 1985), An Autumn Tale (Chuyện kể mùa thu - 1988), A Spring Story (Câu chuyện mùa xuân - 1989) và The Sounds of Summer (Âm thanh mùa hạ - 1993).