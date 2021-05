Những cặp bạn diễn không còn muốn tái ngộ

Dwayne "The Rock" Johnson và Vin Diesel: Mối quan hệ giữa The Rock và Vin Diesel được cho là đã bắt đầu căng thẳng kể từ Fast Five do những khác biệt trong quan điểm làm phim. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm ở Fast & Furious 8 khi The Rock bóng gió chỉ trích Vin Diesel trên mạng xã hội. Theo dõi tác phẩm, khán giả dễ nhận ra cả hai không hề có cảnh nào đứng chung khung hình. Dù cả hai được cho là đã làm hòa thông qua hãng Universal, chia sẻ với truyền thông, The Rock từ chối bình luận về ngày hai tài tử tái hợp trên màn ảnh. Ảnh: Universal Pictures.