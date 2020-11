Những cảnh post-credits bị loại bỏ khỏi bản phim chiếu rạp

Dawn of the Planet of the Apes (2014): Đạo diễn Matt Reeves từng thực hiện những cảnh phim bổ sung cho phần post-credits của Dawn of the Planet of the Apes, trong đó bầy tinh tinh đã bước lên cầu Cổng Vàng, hướng ánh mắt về đoàn tàu chiến đang tiến lại từ xa. Tuy nhiên, đoạn phim đã bị cắt bỏ vì Reeves lo ngại nó tiết lộ quá nhiều nội dung phần tiếp theo. Kết quả, bản phim chính thức khép lại ở cảnh khuôn mặt lo âu của Caesar trước những toan tính về tương lai dành cho giống loài mình. Ảnh: Fox.