Những cảnh phim từng bị diễn viên từ chối

Emma Watson từ chối quay tiếp This is the End (2013): Sau khi This is the End ra mắt, nhiều lời đồn đại cho rằng trong kịch bản gốc, nhân vật do Emma Watson thủ vai thực chất xuất hiện nhiều hơn. Mâu thuẫn trên phim trường đã khiến vai này đã bị cắt ngắn. Hồi tháng 3, Seth Rogen - đạo diễn This is the End - xác nhận việc Watson đã bỏ về giữa ngày quay. Tuy nhiên, anh khẳng định bức xúc của cô là chính đáng và gửi lời xin lỗi tới nữ diễn viên. Ảnh: Sony.