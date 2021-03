Những cảnh phim khó tin không cần sự can thiệp của kỹ xảo

Thành phố ảo trong Escape from New York (1981): Thời điểm Escape From New York được thực hiện, CGI vẫn là công nghệ vô cùng đắt đỏ. Do đó, hình ảnh thành phố ảo hiển thị trên màn hình vi tính của nhân vật Snake Plissken thực chất là mô hình được dựng theo tỷ lệ thu nhỏ. Đội ngũ thiết kế mỹ thật đã dựng sa bàn thành phố New York, phủ sơn sơn đen, rồi viền cạnh các tòa nhà bằng băng dính màu xanh neon. Tiếp đến, họ quay mô hình này từ trên xuống, tạo ra ấn tượng về một thành phố ảo mà kịch bản yêu cầu. Ảnh: AVCO Embassy Pictures.