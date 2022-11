Những cải tiến đáng chờ đợi trên iPhone 15

Chip xử lý mới. iPhone 15 Pro có thể là những smartphone đầu tiên trang bị A17, chip xử lý tiến trình 3 nm do TSMC sản xuất. Công nghệ chip mới dự kiến cho hiệu năng cao hơn 10-15%, tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip 4 nm trên iPhone 14 Pro. Trong năm nay, Apple đã phân biệt chip xử lý giữa iPhone 14 Pro và iPhone 14 tiêu chuẩn. Chiến lược này có thể được áp dụng trong năm sau, khi iPhone 15 và 15 Plus sẽ dùng chip A16 Bionic. Ảnh: 9to5Mac.