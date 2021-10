Những cái tên sáng giá trên đường đua Oscar 2022

Theo Insider, những cái tên sáng giá của mùa giải Oscar lần thứ 94 dần lộ diện. "Dune" của Warner Bros., Lady Gaga trong "House of Gucci"... được dự đoán gặt hái thành công.

Theo Insider, Oscar lần thứ 94 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022. Hiện tại, đường đua tranh tượng vàng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ (gọi tắt là Viện Hàn lâm) có mặt nhiều bộ phim, diễn viên hay như Kristen Stewart trong Spencer, Lady Gaga trong House of Gucci...

Đạo diễn Ridley Scott, Denis Villeneuve và Wes Anderson... là những cái tên sáng giá tranh cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Phim truyện xuất sắc tại Oscar lần thứ 94.

Kristen Stewart được khen ngợi với vai Công nương Diana trong Spencer. Ảnh: LA Times.

The Card Counter (đang chiếu tại rạp)

Sau đề cử giải Oscar năm 2019 với First Reformed, Paul Schrader được dự đoán xuất hiện trong hạng mục Kịch bản xuất sắc tại Oscar 2022 với The Card Counter. Bộ phim nói về người chơi poker (Oscar Isaac đóng) đối mặt quá khứ đáng lo ngại.

CODA (chiếu tại rạp và Apple TV+)

Theo Insider, bộ phim của biên kịch Sian Heder ghi điểm với giới phê bình khi giành nhiều giải thưởng uy tín. CODA thắng giải bình chọn của khán giả, giải thưởng của ban giám khảo và đạo diễn xuất sắc tại Sundance Film Festival. Đây là thành tích ấn tượng của bộ phim trước khi ứng cử giải Oscar 2022.

Bộ phim theo chân Ruby (Emilia Jones), người duy nhất có khả năng nghe, nói trong gia đình có mẹ và anh trai bị câm điếc. Cô giằng xé nội tâm khi đối mặt quyết định theo đuổi sự nghiệp âm nhạc hoặc giúp đỡ việc đánh cá đang gặp khó khăn của gia đình.

The Eyes of Tammy Faye (đang chiếu rạp)

Theo Insider, nữ diễn viên Jessica Chastain có màn trình diễn xứng đáng đoạt giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong phim, Chastain đóng vai Tammy Faye Bakker. Bộ phim tái hiện cuộc đời của ngôi sao truyền hình Tammy Faye Bakker.

Nữ diễn viên ghi điểm khi hóa thân giống bản gốc, kèm theo đó là diễn xuất đỉnh cao về người phụ nữ muốn được xem trọng trong lĩnh vực do nam giới thống trị. Trước đây, Jessica Chastain ghi dấu ấn với Zero Dark Thirty, Miss Sloane và Molly's Game.

The Last Duel (ra rạp ngày 14/10)

The Last Duel là bộ phim lấy bối cảnh thời trung cổ của đạo diễn Ridley Scott. Phim có mặt nhiều ngôi sao hạng A, bao gồm Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer và Adam Driver.

Theo Insider, bộ phim là tác phẩm đáng mong đợi của đạo diễn nổi tiếng. Trong quá khứ, Ridley Scott thực hiện nhiều bộ phim cổ trang ấn tượng, như Gladiator - tác phẩm giành chiến thắng hạng mục Phim truyện xuất sắc của Oscar năm 2001.

House of Gucci (24/1/2022)

Bên cạnh tác phẩm cổ trang The Last Duel, đạo diễn Ridley Scott có thể làm nên chuyện với House of Gucci. Bộ phim kết hợp hai yếu tố trinh thám - thời trang gây chú ý khi dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử về đế chế thời trang Gucci.

Trong phim, Lady Gaga đóng vai Patrizia Reggiani - góa phụ đen của giới thời trang, vợ cũ Maurizio Gucci (Adam Driver) - người thừa kế tập đoàn Gucci. Câu chuyện tập trung khai thác diễn biến tâm lý phức tạp của Reggiani, từ khi bà bước vào làm dâu giới thượng lưu đến lúc thuê sát thủ ám sát chồng hậu ly hôn.

Trong bộ phim có mặt Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek và Al Pacino, nữ diễn viên Lady Gaga dự đoán được đề cử, thậm chí thắng giải Oscar 2022 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

House of Gucci và The Last Duel của Ridley Scott được dự đoán gặt hái nhiều giải thưởng. Ảnh: EW.

Dune (phát hành ở Mỹ ngày 22/10, HBO Max)

Theo SCMP, Dune là bộ phim khoa học viễn tưởng mà đạo diễn Denis Villeneuve chờ đợi cả đời để thực hiện. Người đứng sau thành công của Blade Runner 2049 được dự đoán nhận nhiều đề cử tại Oscar 2022.

Ra mắt trong mùa dịch, bộ phim có mặt nhiều ngôi sao hạng A như Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Josh Brolin được xem là bom tấn mới nhất của Warner Bros..

Sau khi ra mắt, bộ phim kinh phí 165 triệu USD có doanh thu ấn tượng. Theo Variety, Dune vượt mốc doanh thu 77 triệu USD dù chưa khởi chiếu tại thị trường Bắc Mỹ và Trung Quốc. Tác phẩm vượt doanh thu mở màn của Shang-Chi and the Legends of Ten Rings và Black Widow.

Insider cho rằng Dune có thể được đề cử hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc và giúp Denis Villeneuve được đề cử Đạo diễn xuất sắc.

The French Dispatch (22/10)

Bộ phim của đạo diễn Wes Anderson quy tụ hàng loạt ngôi sao tài năng như Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Adrien Brody, Owen Wilson, Willem Dafoe, Edward Norton, Bill Murray, Christoph Waltz, Timothée Chalamet, Frances McDormand.

Dàn diễn viên trong phim đều là những cái tên sáng giá, ít nhất một lần được đề cử giải thưởng diễn xuất của Viện Hàn lâm hoặc các giải thưởng lớn của Mỹ. Tác phẩm kể về những nhà báo ở thế kỷ 20 được chuyên gia dự đoán có mặt trong nhiều hạng mục tại Oscar 2022.

Spencer (5/11)

Sau khi Spencer ra mắt tại LHP Venice, Kristen Stewart đánh tan mọi nghi ngờ về khả năng diễn xuất từ giới truyền thông. Nữ diễn viên được khen ngợi khi đóng vai Công nương Diana bế tắc với cuộc sống, đứng trước bờ vực hôn nhân đổ vỡ cùng Thái tử Charles.

Nhà phê bình Robbie Collin của Daily Telegraph viết: "Stewart xứng đáng được trao giải thưởng về diễn xuất. Cô có giọng nói, cách cư xử vừa phải trong vai diễn hoang tưởng".

Theo USA Today, Viện Hàn lâm ưa chuộng những bộ phim về Hoàng gia Anh. Đây là điểm cộng lớn để tác phẩm của đạo diễn Pablo Larraín và sao phim Chạng vạng có cơ hội giành tượng vàng Oscar.

Dune (có mặt Timothée Chalamet, Zendaya) và Bruised (Bond girl Halle Berry làm đạo diễn và đóng chính) có cơ hội được xướng tên ở Oscar 2022. Ảnh: EW.

Bruised (17/11)

Bộ phim là tác phẩm đầu tay của Halle Berry trong vai trò đạo diễn. Cô đồng thời đóng vai chính võ sĩ MMA nuôi hy vọng đổi đời, có cuộc sống hạnh phúc với con trai mà cô bỏ rơi từ nhỏ.

Theo New York Post, Halle Berry dồn nhiều tâm huyết cho bộ phim. Nữ diễn viên bị gãy 2 xương sườn trong quá trình ghi hình. Nhìn thấy tiềm năng của phim, Netflix trả cho Halle Berry 20 triệu USD để phân phối phim trên toàn thế giới.

Theo Insider, Bruised rất có thể mang về đề cử giải Oscar cho Halle Berry hai hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Don't Look Up (10/12)

Đạo diễn Adam Mckay (người chỉ đạo Big Short, Vice) chiêu mộ dàn sao hạng A trong bộ phim hài đen, khoa học viễn tưởng. Ngoài hai vai chính thuộc về Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence, bộ phim có mặt Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Melanie Lynskey và Mark Rylance.

Tác phẩm kể về hai nhà thiên văn học đang cố gắng cảnh báo thế giới đối mặt thảm họa diệt vong. Theo ABS-CBN News, bộ phim là một trong những dự án quan trọng của Netflix. Gã khổng lồ trực tuyến chi từ 25- 30 triệu USD /người cho hai diễn viên chính.

Bộ phim được kỳ vọng nhận nhiều đề cử giải Oscar khi có mặt dàn diễn viên toàn sao hạng A. Ngoài ra, Adam Mckay cũng là nhà làm phim từng giành tượng vàng Oscar hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc.