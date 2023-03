Những cái chết vì 'sống ảo'

Những năm gần đây, số trường hợp tử vong khi selfie tăng mạnh khiến nhiều công ty cung cấp thêm gói bảo hiểm này cho khách hàng.

Theo The National, thiệt mạng khi chụp ảnh tự sướng là hậu quả của việc mạo hiểm selfie, bất chấp địa hình hiểm trở, bỏ qua bảng chỉ dẫn.

Khi khách du lịch cố gắng quá mức nhằm có một khoảnh khắc ấn tượng để chia sẻ trên mạng xã hội, họ có thể đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Theo các chuyên gia, việc mô tả selfie như một hiện tượng xã hội, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của điện thoại thông minh và Internet, cần được cân nhắc lại. Hành động liều lĩnh này nên được coi là mối nguy hiểm thực sự đối với sức khỏe cộng đồng.

Không ít địa điểm đẹp như tranh vẽ có liên quan đến những cái chết do selfie (killfie) - thuật ngữ được được Macquarie Dictionary định nghĩa - chẳng hạn Vườn quốc gia Yosemite ở California (Mỹ), vách đá, hồ bơi tự nhiên và thác nước tại Australia.

Đây không phải là sự cố cá biệt. Một thống kê cho thấy 379 người trên thế giới đã mất mạng do chụp ảnh tự sướng từ năm 2008 đến năm 2021, thậm chí số nạn nhân bị thương còn cao hơn. Con số phản ánh ở nhóm trẻ tuổi, đặc biệt là nam giới.

Tại Mỹ và xứ sở chuột túi, những người nghiện selfie có xu hướng bị thương hoặc tử vong khi chụp ảnh một mình ở những địa điểm rất khó tiếp cận với các dịch vụ khẩn cấp.

Ở các quốc gia như Ấn Độ và Pakistan, những trường hợp killfie có nhiều khả năng thiệt mạng theo nhóm, đặc biệt là gần vùng nước, sông hồ.

Rita Joshi, Giáo sư xã hội học tại Đại học Delhi, cho biết ở đất nước có nhận thức về thứ bậc cao như Ấn Độ, ảnh selfie mang đến cho tầng lớp trung lưu khát vọng thể hiện bản thân theo cách độc đáo.

Nơi này thậm chí còn được mệnh danh là “thủ phủ selfie tử thần của thế giới”.

Một số nhà nghiên cứu đã kêu gọi chính quyền địa phương nên cảnh báo “khu vực cấm chụp ảnh tự sướng” xung quanh các điểm nóng, ví dụ tòa nhà cao tầng. Nga và Ấn Độ đều đang thực hiện những bộ quy tắc hướng dẫn selfie an toàn.

Tuy nhiên, các chiến lược này hầu như chưa mang lại hiệu quả cao khi sự cố liên quan đến chụp ảnh vẫn gia tăng trên toàn cầu.

Các phương tiện truyền thông thường miêu tả những cá nhân chết vì "sống ảo" là ngu ngốc hoặc ích kỷ. Tuy nhiên, chụp hình tự sướng là một phần bình thường trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người. CNA cho rằng mọi người nên ngừng phán xét, đổ lỗi cho nạn nhân mà hãy coi đó là một vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Theo lập luận của nhóm nghiên cứu, các hành động gây nguy hiểm như lái xe không thắt dây an toàn, đạp xe không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc lá hoặc uống quá nhiều rượu từng coi là "bình thường" giờ đã trở thành rủi ro. Killfie cũng cần được thêm vào danh sách đó.

Như vậy, chính quyền, nhà điều hành tour sẽ biết phải làm thế nào để thông báo rủi ro một cách hiệu quả cho những người thích selfie.

Không ít người thiệt mạng chỉ vì một tấm ảnh tự sướng. Ảnh: The Guardian.

Ví dụ, tại hồ bơi hình số 8 tự nhiên trên vách đá ở New South Wales (Australia), du khách chỉ được tắm vào lúc thủy triều xuống nếu không muốn bị choáng ngợp bởi những con sóng lớn.

Các nhà chức trách đã đưa ra xếp hạng rủi ro được mã hóa theo màu có tính đến điều kiện thời tiết và đại dương. Mọi người có thể lên mạng xem thời điểm thích hợp để khám phá vị trí này.

Các biển báo, rào chắn vật lý tại những điểm chụp ảnh rủi ro cao thường bị bỏ qua hoặc khó nhìn thấy. Vì vậy, những thông điệp an toàn cần được truyền đạt theo cách tốt hơn đến người dân, khách du lịch.

Nhiều báo cáo cho thấy dành thời gian trong không gian tự nhiên rất tốt cho sức khỏe của con người nhưng thế giới trông đẹp hơn khi không nhìn qua màn hình.

