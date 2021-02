Những cách giúp người bận rộn tìm lại dáng xinh

Để tìm lại vóc dáng thon thả, chị em có thể tham khảo chế độ dinh dưỡng và phương pháp chọn thuốc hỗ trợ giảm cân dưới đây.

Nhiều chị em lầm tưởng giảm cân nhanh chỉ cần ăn ít hoặc nhịn ăn một buổi trong ngày. Nhưng trên thực tế, ăn quá ít sẽ khiến cơ thể thiếu chất và thiếu hụt năng lượng cần thiết, gây mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc lẫn sức khỏe.

Thay vì nhịn ăn, bạn có thể cải thiện chế độ dinh dưỡng bằng cách hạn chế hấp thụ carbohydrate từ các loại ngũ cốc, trái cây, tinh bột, khoai, củ đậu... vào buổi sáng sớm. Thay vào đó, bữa đầu tiên trong ngày chỉ nên ăn protein, ưu tiên lựa chọn các loại thịt trắng như ức gà, bổ sung 50% rau xanh đậm màu để bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Bạn cũng nên ăn chậm, nhai kỹ để tăng thời gian tiêu thụ một bữa ăn. Việc này giúp bạn “đánh lừa” não bộ rằng đã ăn đủ nhiều và phát tín hiệu no để không lo tích mỡ thừa.

Thay vì ăn một bữa thịnh soạn, hãy chia thành nhiều bữa nhỏ. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ một lượng thức ăn vừa đủ khi đói sẽ giúp giảm áp lực lên dạ dày. Năng lượng chuyển hóa cũng được sử dụng ngay để làm việc thay vì tích trữ thành mỡ để cơ thể dùng dần.

Để giảm cân thành công, bạn cần đảm bảo tổng năng lượng nạp vào cơ thể qua đường ăn uống luôn thấp hơn tổng năng lượng tiêu hao. Bạn ăn nhiều cũng không vấn đề gì, chỉ cần dành thời gian vận động gấp 2-3 lần để đốt năng lượng dư thừa. Nếu không dư dả thời gian cho tập luyện, bạn cần lựa chọn chế độ ăn hợp lý, tránh dung nạp quá nhiều đồ ăn vào cơ thể.

Trên thực tế, 80% thành bại của việc giảm cân dựa vào bạn ăn gì. Do đó, hãy cẩn trọng với lượng calo nạp vào trong mỗi bữa ăn, nói không với các loại thức ăn nhanh, đồ đóng hộp hay nước ngọt.

Đối với người giảm cân, việc ăn ít đi là thử thách lớn. Kiêng ăn khắt khe là nguyên nhân chính khiến nhiều người bỏ cuộc. Trong trường hợp đã nhiều lần thất bại vì kiêng khem khổ sở, bạn có thể nhờ đến sự giúp sức của thuốc điều trị giảm cân tác động vào đường tiêu hóa.

Nhóm thuốc này có chứa hoạt chất orlistat, chỉ tác động vào các enzym tại ruột, làm hạn chế hấp thu chất béo trong cơ thể mà không ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Uống thuốc mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn cắt giảm chế độ ăn từ từ để hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh đó, dù bận rộn và không có nhiều thời gian vận động, bạn cũng nên dành ra vài phút giải lao để tập vài động tác đơn giản. Hình thành thói quen vận động vừa cải thiện vóc dáng, vừa thư giãn và giúp cơ thể thêm linh hoạt.

