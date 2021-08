Những cách giúp giảm béo mặt

3. Uống nhiều nước: Uống nước duy trì cảm giác no. Uống nước trước bữa ăn giúp bạn không tiêu thụ nhiều thực phẩm, từ đó giảm lượng calories nạp vào. Mặt khác, uống nhiều nước còn tăng quá trình trao đổi chất và lượng calories đốt cháy. Từ đó, thúc đẩy quá trình giảm cân, giảm béo mặt diễn ra hiệu quả. Ảnh: The Times of India.