Những cách giữ an toàn cho trẻ khi hè sắp đến

Theo Which, lắp hàng rào che chắn, giữ cho xe mát mẻ khi đi du lịch, cẩn thận lửa và tiệc nướng là những cách hiệu quả để đảm bảo an toàn cho trẻ vào mùa hè.

Phụ huynh không nên để trẻ tự ý ngửi hoặc chạm vào cây cỏ lạ. Ảnh: Which.

Không phải lúc nào phụ huynh cũng có thời gian để tập trung và trông giữ trẻ. Nhất là khi mùa hè sắp đến - thời điểm trẻ nhỏ được vui chơi và tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Do đó, việc thiết lập một số biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ là điều rất cần thiết. Đặc biệt, với trẻ mới biết đi hoặc đang bập bẹ tập nói, điều này lại càng quan trọng cho sự phát triển toàn diện trong tương lai.

Dưới đây là những cách Which liệt kê nhằm giúp giữ an toàn cho trẻ nhỏ khi mùa hè đang cận kề.

Lắp hàng rào che chắn

Phụ huynh nên lắp hàng rào chắn ở cầu thang và lối ra vào trong nhà để cố định một không gian cho trẻ. Vì ngay cả khi đã đảm bảo an toàn khu vực bên ngoài như sân vườn, chắc chắn sẽ có lúc cha mẹ muốn con ở trong nhà để dễ dàng quan sát hoặc ngăn con đi lung tung.

Kiểm tra màn hình theo dõi khi trẻ chơi ngoài trời

Một thiết bị theo dõi trẻ nhỏ sẽ là bộ dụng cụ cần thiết nếu cha mẹ đang bận việc mà vẫn muốn quan sát quá trình hoạt động của con.

Which khuyến nghị phụ huynh nên sử dụng thiết bị có thể bắt tín hiệu trong phạm vi 80 m. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này, cha mẹ nên giữ cho phần đế thiết bị cách xa trẻ ít nhất 3 mét để tránh nguy cơ bị dây điện siết cổ.

Lắp hàng rào là cách hiệu quả để ngăn trẻ đi lung tung. Ảnh: Which.

Thoa kem chống nắng có chỉ số cao

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi nên tránh ánh nắng trực tiếp. Đồng thời, da của trẻ nhỏ cần được bảo vệ khi mức độ tia cực tím tăng cao.

Dù kem chống nắng có tác dụng bảo vệ trẻ giống như người lớn, các công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em lại thường mang xu hướng không có mùi thơm, để giảm số lượng chất gây dị ứng tiềm ẩn, do da của trẻ rất nhạy cảm. Vì vậy, phụ huynh cần chọn những sản phẩm không mùi để tạo ra hiệu quả tốt nhất cho con.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị một người lớn có thể dùng 35 ml kem chống nắng và trẻ em chỉ nên sử dụng 1/4-1/2 lượng này, tùy thuộc vào trọng lượng, chiều cao.

Đừng để xe đẩy quá nóng

Khi mùa hè đến và nhiệt độ tăng cao, trẻ có thể bị ảnh hưởng nếu ngồi trong xe đẩy, từ đó làm tăng nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Lúc này, phụ huynh cần đưa trẻ vào bóng râm gần đó và tránh ở ngoài trời nóng quá lâu.

Ngoài ra, việc sử dụng tấm che nắng để chặn tia UVA và UVB cũng là một cách an toàn. Quan trọng hơn, hãy khuyến khích trẻ uống nước thường xuyên (nếu trẻ đang bú mẹ thì không cần cho uống nước). Bên cạnh đó, cha mẹ có thể gắn một chiếc quạt kèm với xe đẩy để lưu thông không khí xung quanh trẻ.

Giữ cho xe mát mẻ khi đi du lịch

Theo Liên minh An toàn Trẻ em châu Âu, một chiếc ôtô có thể sớm bị nóng bên trong, ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài không nóng. Vào những ngày chỉ 22 độ C, cứ sau 15 phút, nhiệt độ trong xe có thể tăng 10-15 độ C và con số này rất nhanh chóng đạt tới 47 độ C.

Việc tiếp xúc với nhiệt độ tăng cao như vậy dễ khiến trẻ dễ bị kiệt sức vì nóng. Lúc này, nhiệt độ cơ thể có thể tăng lên từ 37 đến 40 độ C. Nếu tình trạng này không được điều trị, nó sẽ tiếp tục chuyển biến nặng lên trên 40 độ C và tử vong có thể xảy ra trong vòng 2 giờ.

Do đó, phụ huynh cần giữ cho trẻ mát mẻ bằng cách uống nhiều nước; bật cả cửa sổ lên và rèm cuốn trong xe; giữ cho ghế ôtô trống luôn mát mẻ lúc trẻ đi chơi và quay lại xe; không bao giờ để trẻ em hoặc trẻ sơ sinh trong xe một mình.

Giữ trẻ tránh xa các bể bơi khi không có người lớn giám sát

Which nhận định bể bơi dành cho trẻ em là một cách hiệu quả để hạ nhiệt, nhưng khi nói đến nước, sự an toàn của trẻ phải được đặt lên hàng đầu. Bất kể là cho ít hay nhiều nước vào bể, phụ huynh vẫn cần giám sát trẻ nhỏ để đề phòng trượt ngã và đuối nước. Trên thực tế, trẻ em có thể bị chết đuối ngay cả ở mực nước 5 cm.

Ngoài ra, khi sử dụng xong, cha mẹ nên lật bể lại để trẻ không thể leo vào. Nếu nhà có ao hồ, cần đặt một hàng rào hoặc lưới chắn xung quanh để giữ an toàn cho trẻ. Các thùng chứa nước mưa cũng nên có nắp đậy chắc chắn.

Cẩn thận lửa và tiệc nướng

Khi chuẩn bị cho các bữa tiệc nướng, phụ huynh tuyệt đối không để trẻ đến gần lò nướng. Lúc nướng xong, cha mẹ hãy dập tắt than bằng nhiều nước.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên chọn một thiết bị nướng chắc chắn, cứng cáp và ổn định. Nếu thiết bị hiện tại đã có một số bộ phận bị hư hỏng hoặc lỏng lẻo, việc cần làm là phải sửa chữa, điều chỉnh, thậm chí là thay thế để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Cảnh giác với hoa cỏ lạ

Which khuyên phụ huynh nên dạy trẻ về thực vật, bao gồm việc không tự ý ăn cây cỏ lạ mà không có sự giám sát. Nguyên nhân là rất nhiều loại cây cảnh trông bắt mắt nhưng có thể gây kích ứng nếu chạm vào, hoặc gây ngộ độc khi ăn.

Kế đến, không tùy tiện chạm vào cây nếu không biết nó là gì. Nếu trẻ đang giúp cắt tỉa hoặc nhổ cỏ, cha mẹ cũng nên yêu cầu con đeo găng tay.