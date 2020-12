Những ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc năm 2020

TWICE nhận 7.8% phiếu bầu chọn và đứng vị trí thứ 5. Năm qua, nhóm nhạc của JYP chăm chỉ phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc mới như More & More, I Can’t Stop Me hay gần đây là ca khúc Cry For Me. Thành tích âm nhạc của TWICE trong 2020 không cao như những năm trước nhưng họ vẫn là một trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc.