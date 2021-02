Những ca sĩ có thân hình đẹp nhất Kpop

Sunmi, Jessi và Soyou có cùng số phiếu, đồng hạng 4. Sunmi là cựu thành viên nhóm Wonder Girls. Sau khi rời nhóm và phát triển sự nghiệp solo, nữ ca sĩ sinh năm 1992 có nhiều ca khúc nổi tiếng, tạo cơn sốt trên mạng xã hội như Full Moon, Gashina, Siren... Năm 2020, Sunmi kết hợp ông chủ của JYP Entertainment là Park Jin Young trong dự án When We Disco. Bài hát đứng hạng cao trên bảng xếp hạng Melon suốt thời gian dài.