Những ca sĩ có fancam được yêu thích nhất Hàn Quốc 2020

Lisa ngày càng nổi tiếng trong cộng đồng fan quốc tế. Các fancam của cô luôn có lượt xem lớn. Nữ ca sĩ có bốn video vào danh sách. Phần trình diễn How You Like That tại Inkigayo có 353.000 like. Ngoài video kể trên đứng hạng hai, em út nhóm BlackPink còn có fancam Pretty Savage tại Music Core hồi tháng 10 đứng hạng 5 (200.000 lượt thích), phiên bản cận mặt của How You Like That hạng 8 (171.000 like), Señorita và Good Thing hạng 12 (152.000 like).