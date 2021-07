Những ca sĩ có bố mẹ nổi tiếng

Cha của nữ ca sĩ là Jeon Young Rok - ca sĩ nổi tiếng, hoạt động sôi nổi và có nhiều bản hit từ thập niên 1980. Ông từng chụp ảnh tạp chí chung với con gái và hỗ trợ cô trong công việc. Trong khi đó, mẹ Bo Ram là diễn viên gạo cội Lee Mi Young - người quen mặt với khán giả Việt qua các phim Time Between Dog and Wolf, What Happened in Bali, Thời trang thập niên 1970...